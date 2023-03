A- A+

Cultura+ Cara de Sapato sai em defesa de Sarah Aline após Jogo da Discórdia no BBB 23 O brother conversou no jardim da casa com Bruna Griphao e Guimê

Após uma noite de segunda-feira cheia de tretas, Cara de Sapato Bruna e Guimê se reuniram no jardim do BBB 23. O lutador contou aos brothers que não gostou do que viu e que não concorda com a maioria das discussões da noite, pontuando que todos estavam errados.

Bruna comentou sobre sua indignação com Ricardo Alface, que se aproximou de Cezar Black. "Eu não concordei com nada hoje à noite, na verdade [...] Hoje à noite eu descordei com absolutamente tudo, Bruninha, pra ser bem sincero com você", respondeu Sapato.

Na sequência, o atleta conta que somente Sarah soube se expressar. "Todas as maneiras que cada um falou... Pra mim, hoje não teve ninguém certo na parada. Ninguém certo. Pra mim a única pessoa que se expressou aqui de forma correta foi a Sarinha, se expressou bem, mas que também poderia ter escutado porque tem que ser um diálogo às vezes", finaliza Sapato.

