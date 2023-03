A- A+

BBB 23 Cara de Sapato se pronuncia após eliminação do BBB 23: "É um momento de desconstrução" Em fala postada na sua conta do Instagram, ele destaca que não percebeu que tinha ultrapassado os limites na interação com a mexicana

O lutador Antônio Carlos Júnior, mais conhecido como “Cara de Sapato”, se pronunciou pela primeira vez nas redes sociais depois do caso de importunação sexual contra a mexicana Dania Mendez, que causou sua eliminação do BBB 23.

Em fala postada em suas redes sociais, neste sábado (18), Sapato destaca que não percebeu que tinha ultrapassado os limites na interação com a mexicana.

“Eu não vim aqui antes porque foi tudo muito conturbado para mim, aconteceu muito rápido e me deixou muito triste”, afirma. “Sinceramente eu nunca imaginei na minha vida me envolver numa situação como essa que eu estou vivendo agora. Eu não percebi que podia estar passando dos limites”, acrescenta o lutador.

Cara de Sapato deixou o programa na noite da quinta-feira, mas só falou publicamente sobre o assunto neste sábado. Ele ainda diz que assistiu as imagens do programa, para poder ressignificar tudo. “Entendi que são atitudes que não podem jamais ser normalizadas”, conta.

O ex-BBB se desculpa com Dania e sua família e com todas as mulheres que foram atingidas com a atitude. Ele ressaltou que sabe comemorar as vitórias mas também aprende com os erros e derrotas. “Estou fazendo isso agora, aprendendo e amadurecendo com essa situação”, desabafa.

Por fim, ele agradece a todos as pessoas que mandaram mensagens e apontaram os erros que ele próprio não estava conseguindo enxergar.

