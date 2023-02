Cara de Sapato tem ou não alguém lá fora? Confira o que o brother disse

A- A+

Na sala do BBB, os brothers conversaram sobre seus "contatinhos" fora da casa. Depois de ouvir de Gabriel Santana que o ator não deixou ninguém esperando por ele fora do reality, Cara de Sapato solta: "deixa quieto". É o gancho para Amanda rebater: "é uma das cinco ex que você tem".

Bruna Griphao não se segurou e emendou: "você tinha alguém?". Mesmo com Sapato afirmando que não, Amanda continua: "tem sim". Os brothers logo começaram a pressionar o atleta, lembrando que ele já havia assumido o contrário.

"Você falou que tinha. Que não era certo e nem nada, mas você só se envolveria aqui se tivesse muita certeza", rebate Gabriel. "Se batesse muito, né?", destaca o lutador.

Veja também

Chile Especialistas entregam relatório sobre causa da morte de Neruda no Chile