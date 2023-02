A- A+

BBB 23 Cara de Sapato volta a brigar com aliado por causa de louça suja no BBB 23 Lutador discutiu com Fred, após reclamar de frigideira suja

As exigências de Antonio “Cara de Sapato” em relação à limpeza têm feito o lutador entrar em conflitos com aliados no BBB 23. Nesta segunda-feira (6), durante o almoço, o brother discutiu com Fred por causa da louça.

“Tu deixou a frigideira suja”, reclamou o brother. Fred ficou irritado com a cobrança e retrucou: “Você está me vendo ir embora? Eu vou lavar. Eu falei que ia lavar, velho”.

Cara de Sapato disse que estava brincando, mas havia falado sério. Ainda chateado, Fred foi separar a louça que não havia sujado e que não iria lavar.

“É que você fica falando o bagulho sempre. Cansa, velho”, reclamou o youtuber. Em seguida, o lutador afirmou que não iria mais brincar daquela forma e que o aliado “vacilou”, porque havia feito a mesma coisa com ele.

Enquanto lavava a louça, Fred rebateu: “Você está enchendo o saco desde ontem”. “Eu te enchi o saco, Fred?”, perguntou Cara de Sapato. “De todo mundo”, respondeu o brother.

“Beleza. Foi mal. Falo mais nada”, disse o lutador, antes de voltar a discutir com Fred sobre o mesmo assunto. “Estou lavando. Acabou”, finalizou o youtuber.



No domingo (5), Cara de Sapato já havia se desentendido com Ricardo por motivo parecido. O lutador deu uma bronca no biomédico por deixar a louça suja. Ele não gostou e rebateu. "Eu só falo uma vez. Então deixe sujo, pô", debochou Antonio.

