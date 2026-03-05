"Cara de Um, Focinho de Outro": Pixar estreia animação divertida, mas pouco original

A- A+

“Cara de Um, Focinho de Outro”, que chega nesta quinta-feira (5) aos cinemas, é a mais nova tentativa da Pixar de retomar a dianteira entre os grandes estúdios de animação. A aposta, embora seja mais certeira do que alguns dos últimos lançamentos da marca, ainda não consegue repetir o impacto e a originalidade de clássicos como “Procurando Nemo” (2003), “Toy Story” (1995) e “Monstros S.A.” (2001).

Dirigido por Daniel Chong, o filme mistura dois elementos comuns em outras produções Disney/Pixar: animais falantes (“Ratatouille”, “Vida de Inseto”) e ficção científica (“Wall-E”, “Elio”). Na trama, uma nova tecnologia faz com que humanos consigam assumir a forma de animais selvagens e, assim, desvendar o mundo deles.

Mabel, protagonista da trama, é uma jovem universitária defensora da natureza e utiliza a tal invenção para ajudar na sua luta. Seu principal adversário é o prefeito Jerry, que quer construir um anel viário por cima de um clareira onde a garota costuma passar momentos felizes ao lado de sua falecida avó.

O local da grande construção costumava ser habitado por diferentes espécies de animais que, de uma hora para outra, desapareceram. Na universidade, Mabel descobre por acaso uma máquina criada por sua professora e, de maneira intempestiva, transfere a própria consciência para um castor robótico e hiper-realista.

Agora, a jovem teimosa consegue se comunicar com os bichos e poderá guiá-los de volta ao habitat natural deles. Essa interação garante alguns dos momentos mais engraçados e tensos do filme. Para o espanto de Mabel, os animais vivem sob um regime político organizado e cheio de regras.

O exultante castor George, rei dos mamíferos, recebe Mabel de forma afetuosa, sem saber sua real identidade. Ao acionar o conselho de monarcas, ela descobre que o mundo animal não é assim tão amistoso, especialmente quando a autoritária Rainha dos Insetos - dublada no Brasil por Renata Sorrah - decidir se vingar dos humanos, colocando a jovem em uma corrida contra o tempo para salvar a cidade.

A temática ambiental, que poderia soar didática e repetitiva, é tratada com leveza e bom humor. Embora o desfecho do conflito inicial soe exageradamente otimista e não dê o devido peso das ações humanas na acelerada destruição dos meio ambiente, o filme consegue transmitir ao seu público alvo - as crianças - uma necessária mensagem ecológica, colocando animais, humanos e plantas como partes interdependentes de algo maior.

“Cara de Um, Focinho de Outro” ganha algum vislumbre de personalidade quando abraça o humor nonsense e a ousadia visual, como na cena em que um tubarão carregado por pássaros tenta - sem deixar de lado a gentileza - devorar o prefeito.



Essa estranheza é uma marca reconhecível no trabalho de Daniel Chang, facilmente identificável em “Urso Sem Curso”, série do diretor para o Cartoon Network, mas que aqui acaba abafada pelo já engessado padrão Pixar.



O filme (“Hoppers”, no original em inglês) faz jus ao título que recebeu no Brasil. Consegue entreter, mas a sensação que fica é a de já ter assistido a algo parecido antes.

