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FAMOSOS Cara Delevingne revela affair com Amber Heard quando a atriz estava se separando de Johnny Depp Modelo britânica confirmou rumores, mas afirmou que o relacionamento só ocorre após o fim do casamento dos atores

Cara Delevingne confirmou os rumores sobre ter vivido um romance com Amber Heard. O relacionamento entre as duas teria ocorrido em meio ao processo de separação da atriz norte-americana e Johnny Depp.

A revelação da modelo e atriz foi feita ao podcast do jornalista britânico Louis Theroux, em um episódio que foi ao ar nesta segunda-feira (29). É a primeira vez que Cara Delevingne fala publicamente sobre o assunto, após anos de especulações.

Em 2018, as duas artistas estrelaram o filme “London Fields”, que também tinha a presença de Depp. Cara relembrou que as fofocas sobre o affair entre as duas começaram naquela época. No entanto, ela assegura que a relação ainda era apenas de amizade.



Questionada pelo jornalista, a britânica confirmou que Depp não lidou bem com os rumores. “Acho que ele estava bastante consumido pelo ciúme. Naquele momento, não estava acontecendo nada. Mais tarde, depois que eles se divorciaram, aí aconteceu”, disse.

Ainda sobre seu romance com Heard, Cara acrescentou: “Nós fomos muito próximas por muito tempo e, quando elas estavam passando pelo divórcio, sim, nós nos envolvemos. Mas ela também estava envolvida com outras pessoas”.

Theroux mencionou o empresário Elon Musk como um dos outros relacionamentos vividos por Heard na época. Encerrando o tópico, Cara apenas respondeu: “Pois é”.

Entre o fim do casamento de Heard com Depp e o ano de 2018, Amber viveu um namoro de idas e vindas com Musk. Atualmente ela vive uma vida discreta na Espanha com seus três filhos, gerados de maneira independente.

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