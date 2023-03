A- A+

ATRIZ Cara Delevingne: veja o caminho da modelo, da internação para rehab até aparição no Oscar 2023 Fotos de agosto do ano passado mostravam a britânica debilitada; ela luta contra as drogas e contra a depressão

Entre as muitas celebridades que passaram pelo tapete vermelho do Oscar neste domingo (12), uma chamou atenção em especial. Após um período conturbado marcado por flagrantes de paparazzis que mostraram sua aparência fragilizada, Cara Delevingne surgiu arrasadora num vestido vermelho.

Pleno, o semblante da modelo não refletia os problemas que ela vem enfrentando nos últimos tempos. Em agosto do ano passado, Delevingne apareceu no aeroporto de Van Nuys, em Los Angeles, na California, circulando de meias e exibindo um comportamento perturbado. Ela estava com os cabelos despenteados, trajando uma calça jogger e uma camiseta da Britney Spears. Em seguida, a britânica foi flagrada fumando e falando nervosa ao telefone, que deixou cair diversas vezes. Vídeos do momento tomaram as redes sociais. Em 2015, Delevingne confessou ter usado drogas no início da carreira de modelo, mas sem ir "a fundo", e revelou que sua mãe, Pandora, já sofreu com vício em heroína.

Na semana passada, em entrevista à Vogue, Cara Delevingne falou pela primeira vez sobre sua luta contra as drogas. E disse que as fotos em Van Nuys lhe serviram como alerta para dar uma guinada.

"É de partir o coração porque pensei que estava me divertindo, mas em algum momento pensei: ok, não pareço bem'. Às vezes você precisa de um choque de realidade, então, de certa forma, essas fotos eram algo para se agradecer", afirmou.

Ela também contou que teve um quadro de depressão agravado pela pandemia de Covid-19, em 2020. Foi neste período que ela terminou seu relacionamento com a atriz Ashley Benson.

"Tive uma crise existencial completa. Todo o meu senso de pertencimento, toda a minha validação, minha identidade, tudo estava tão envolvido no trabalho. E quando isso acabou, senti que não tinha propósito. Eu simplesmente não valia nada sem trabalho, e isso era assustador. Em vez de dedicar um tempo para realmente aprender algo novo ou fazer algo novo, fiquei muito envolvida nesse sofrimento, lamentando e festejando. Foi uma época muito triste", relatou.

Na entrevista, Cara afirmou que está sóbria e que segue comprometida com seu tratamento, embora reconheça que a recuperação "não acontece da noite pro dia".

"Esse processo obviamente tem seus altos e baixos", afirmou. "E não é tão simples assim. Não acontece da noite para o dia…. É claro que quero que as coisas sejam instantâneas, acho que nesta geração, especialmente, queremos que as coisas aconteçam rapidamente, mas tive que mergulhar mais fundo (na reabilitação)".

No tapete vermelho do Dolby Theatre, onde aconteceu a cerimônia do Oscar neste domingo, Delevingne apostou num vestido volumoso assinado pelo estilista libanês Elie Saab. Um colar da joalheria Bvlgari avaliado em cerca de R$5 milhões completou o look. Depois, na after party da Vanity Fair, a modelo apareceu com um vestido branco, longo e de sutis transparências.

