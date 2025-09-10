Qui, 11 de Setembro

"Caramelo", filme com Rafa Vitti e o astro canino Amendoim, ganha trailer

O filme chega ao catálogo em 8 de outubro

Rafael Vitti e o cão Amendoim protagonizam o longa Caramelo, da Netflix.Rafael Vitti e o cão Amendoim protagonizam o longa Caramelo, da Netflix. - Foto: Instagram @carameloamendoim/Reprodução

A Netflix revelou nesta quarta-feira, 10, o primeiro trailer de Caramelo, seu novo longa-metragem original estrelado por Rafael Vitti e pelo cão Amendoim.

O filme chega ao catálogo em 8 de outubro e traz a história de Pedro, um chef de cozinha que vê sua vida transformada após um diagnóstico inesperado e encontra em um vira-lata caramelo a chance de redescobrir novos caminhos.

Trama e elenco
Na produção, Pedro (Vitti) está prestes a assumir a liderança de um restaurante quando a saúde o surpreende. O encontro com o cachorro Caramelo desencadeia uma jornada de afeto, inspiração e cumplicidade.

Além de Vitti e Amendoim, o elenco reúne Arianne Botelho, Noemia Oliveira, Ademara, Kelzy Ecard, Bruno Vinicius, Roger Gobeth e Olívia Araújo. Cristina Pereira e Carolina Ferraz integram o elenco, que ainda conta com uma participação especial da chef Paola Carosella.
 

