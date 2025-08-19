A- A+

Cultura+ "Caramelo", filme estrelado pelo vira-lata Amendoim e pelo ator Rafael Vitti, ganha data de estreia Filme da Netflix entra na plataforma perto do Dia das Crianças

"Caramelo", filme da Netflix com o vira-lata Amendoim e o ator Rafael Vitti, ganhou data de estreia e pôster oficial. A plataforma divulgou nesta terça-feira que a produção entra no ar no dia 8 de outubro.

No filme, criado e dirigido por Diego Freitas, Rafael Vitti interpreta Pedro, umchef de cozinha prestes a realizar o sonho de liderar um restaurante. Um diagnóstico inesperado, porém, vira tudo de cabeça para baixo e ele recebe a ajuda de um vira-lata caramelo para viver uma jornada de redescoberta, conexão e inspiração.

Além de Amendoim e Rafael Vitti, o elenco tem também Arianne Botelho, Noemia Oliveira, Ademara, Kelzy Ecard, Bruno Vinicius, Roger Gobeth e Olívia Araújo, além de Cristina Pereira, Carolina Ferraz, e uma participação especial da chef Paola Carosella.

