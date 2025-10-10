A- A+

causa animal "Caramelo": Netflix lança campanha de adoção inspirada no filme A ação une 12 ONGs de 15 estados brasileiros a possíveis novos adotantes, e busca promover a conscientização da causa do resgate de animais abandonados

A Netflix se uniu ao Instituto Caramelo para lançar uma nova campanha de adoção responsável de cães inspirada no filme Caramelo, que chegou ao streaming na última quarta-feira, 8. A ação une 12 ONGs de 15 estados brasileiros a possíveis novos adotantes, e busca promover a conscientização da causa do resgate de animais abandonados.

Em um site criado especialmente para a campanha, os novos potenciais "pais de pet" podem conhecer os cães disponíveis, filtrar por estado e conferir as informações de cada animal. Depois disso, o processo de adoção é conduzido por cada ONG, de acordo com seus próprios critérios. Todos os abrigos participantes foram selecionadas conforme a curadoria do Instituto Caramelo.

De acordo com a Netflix, a proposta é mostrar que "todo vira-lata merece ser protagonista - não apenas nas telas, mas também na vida de alguém". A página oficial da campanha será atualizada com novos cãezinhos até 14 de novembro, e fica no ar após este período com todas as informações das ONGs parceiras.

Para divulgar o projeto, os cartazes de alguns dos filmes e séries mais populares da Netflix ganharam novas versões na plataforma de streaming, com alguns dos cães que estão em busca de um lar ocupando o espaço dos protagonistas de títulos como Guerreiras do K-Pop, Outer Banks e Sintonia.

O projeto faz parte da campanha de divulgação de Caramelo, filme estrelado por Rafael Vitti e pelo cão Amendoim, um vira-lata encontrado nas ruas pelo seu tutor, o treinador de animais Luis Estrelas. Na história, conhecemos Pedro (Vitti), um chef de cozinha dedicado ao trabalho que conhece um vira-lata atrapalhado e simpático quando está prestes a conseguir a promoção dos sonhos e recebe um diagnóstico de câncer. O longa já está disponível para streaming.

