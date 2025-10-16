A- A+

SUCESSO GLOBAL "Caramelo" entra no top 3 mundial da Netflix; veja curiosidades sobre o filme brasileiro Produção lidera o ranking de língua não-inglesa mais vistas na plataforma de streaming

“Caramelo”, novo filme brasileiro da Netflix, é um sucesso mundial. Lançada há pouco mais de uma semana na plataforma, a produção está no top 3 de mais assistidos no mundo, atingindo o primeiro lugar entre os de língua não-inglesa.

Com 17,3 milhões de visualizações, o longa-metragem teve a melhor semana de estreia de um filme original brasileiro na Netflix. Segundo o serviço de streaming, o título figurou entre os favoritos da semana em 81 países, como Canadá, França, Austrália e Egito.

Dirigido por Diego Freitas, o filme é uma homenagem ao vira-lata caramelo, que se tornou um símbolo cultural nacional. O enredo acompanha a relação entre o chef de cozinha Pedro (Rafael Vitti) e seu cachorro (Amendoim) em meio a um grave diagnóstico recebido pelo rapaz.

Confira quatro curiosidades sobre os bastidores de “Caramelo”:

Elenco canino

Participaram das filmagens de “Caramelo”, entre elenco fixo e figuração, 83 cães. Até o fim das gravações, todos os que haviam sido resgatados ganharam um novo lar.

Ajudinha humana

Uma equipe de 17 profissionais trabalhou para garantir a performance e o bem-estar das estrelas animais no set. O treinador Luis Estrelas liderou o grupo, com consultoria do especialista norte-americano Mike Miliotti, que acumula experiências em filmes como e “Garfield: O Filme” (2000) e “Um Hotel Bom pra Cachorro” (2009).

Das ruas para a fama

Amendoim, que vive o protagonista, foi descoberto por acaso, ao aparecer em frente ao sítio da família de Luis Estrelas. O treinador, que buscava uma estrela para o filme, percebeu o potencial do animal e o adotou. Após alguns meses de socialização e treinamento, ele já estava pronto para o papel.

Inspiração real

A ideia do filme surgiu da relação de Diego Freitas com sua própria amiga canina, Paçoca. O diretor diz ter percebido que não existia ainda um filme de cachorro brasileiro e, que se tivesse, teria que ser sobre o vira-lata caramelo.



*Com informações da assessoria de imprensa

