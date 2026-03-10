A- A+

ARTES PLÁSTICAS Estado italiano compra retrato de Caravaggio para ampliar acervo nacional por R$ 180 milhões "O Retrato de Monsenhor Maffeo Barberini" representa o futuro papa Urbano VIII (1568-1644) quando tinha cerca de 30 anos

O Estado italiano desembolsou 30 milhões de euros (cerca de R$ 180,8 milhões) por um quadro do pintor Caravaggio (1571–1610), em “um dos investimentos mais importantes (...) para a compra de uma obra de arte”, informou na terça-feira o Ministério da Cultura.

“Após mais de um ano de negociações, anunciamos a compra (...) de uma extraordinária obra-prima de Caravaggio, 'O Retrato de Monsenhor Maffeo Barberini'”, informou o ministério. “Essa aquisição, junto com a recente compra do Ecce Homo de Antonello da Messina, faz parte de um projeto mais amplo de fortalecimento do patrimônio cultural nacional”, declarou o ministro da Cultura da Itália, Alessandro Giuli, citado no comunicado.

O ministério não informou a identidade dos antigos proprietários da pintura. "O Retrato de Monsenhor Maffeo Barberini" representa o futuro papa Urbano VIII (1568–1644) quando tinha cerca de 30 anos.

Artista redescoberto no século XX

Cerca de 65 pinturas, incluindo três retratos, são atribuídas ao mestre italiano Michelangelo Merisi da Caravaggio, conhecido como Caravaggio, um artista de vida turbulenta que foi esquecido por três séculos antes de seu gênio ser redescoberto na década de 1950.

Há um mês, o Ministério da Cultura italiano também comprou por 14,9 milhões de dólares, em um leilão da Sotheby's, o quadro Ecce Homo, pintado no século XV pelo siciliano Antonello da Messina.

