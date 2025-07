A- A+

CULTURA E MEIO AMBIENTE Caravana do Futuro chega ao Recife com apresentações culturais, oficinas e debates Iniciativa percorre o Brasil, discutindo temas como justiça climática e proteção social, rumo à COP30

Recife será a próxima parada da Caravana do Futuro, que promove debates, oficinas e atrações culturais gratuitas. O caminhão elétrico do projeto estaciona no Museu Cais do Sertão, neste sábado (2) e domingo (3), das 9h às 21h.

Idealizada e executada por Aurora Lab, a iniciativa vem percorrendo capitais brasileiras e segue rumo a Belém para a COP30, em novembro. As ações propõem debater temas como justiça climática, transição energética justa, trabalho digno e proteção social.

A programação cultural inclui cortejos com o Maracatu Aurora Africana e o Paço do Frevo, além de apresentações musicais da cantora e compositora UANA, no sábado, e do grupo Pagode do Didi, que encerra o evento no domingo.

Programação:



Sábado (02)

09h às 12h30 - Oficina de facilitação gráfica com Vítor Massao, inscrição via link

13h às 18h - Engajanave e Cápsulas Ativistas (Engajamundo)

14h - Cortejo Marco Zero- Museu Cais do Sertão: Maracatu Aurora Africana

15h às 16h - Cuidado, trabalho e clima nos territórios vulnerabilizados com Lídia Lins (Ibura + Cultura) / Gabriela Feitosa (PIPA) / Mediação: Chavoso da USP

16h15 às 18h - Exibição de filme

18h - Trabalhar para salvar o mundo? Perspectivas sobre o futuro do trabalho - com Marcelo Manzano (CESIT/Unicamp) / Sarah Marques (Coletivo Caranguejo Tabaiares Resiste) / Mediação: Kamila Camilo (Instituto Oya)

19h30 às 21h: Show com UANA

Domingo (03)

09h às 12h30 - Oficina de facilitação gráfica com Vítor Massao, inscrição via link

13h às 18h - Engajanave e Cápsulas Ativistas (Engajamundo)

14h - Cortejo Paço do Frevo - Museu Cais do Sertão: Studio Viégas Frevo e Orquestra

15h às 16h - A cultura pode salvar nosso futuro? Com Andreia Coutinho (Centro Brasileiro de Justiça Climática) / Luiz Santos (Associação Respeita Januário)

16h30 - Exibição de filme

18h - O que ainda nos move a sonhar, criar e resistir para o amanhã? Com Alice Piva (Conservation International) / Joice Paixão (Associação Gris Espaço Solidário)

19h30 às 21h - Show Pagode do Didi



*Com informações da assessoria de imprensa



