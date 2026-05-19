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TV PAGA "Caravelle 114": minissérie do Canal Brasil revisita o mais longo sequestro aéreo do Brasil Em 1970, grupo guerrilheiro desviou rota de avião, percorrendo 7.500 km pela América Latina

Em 1º de janeiro de 1970, um grupo guerrilheiro rendeu a tripulação do voo 114 da companhia aérea Cruzeiro do Sul, o que se tornaria o mais longo sequestro aéreo da história brasileira. O episódio é revivido na minissérie “Caravelle 114”, que estreia no Canal Brasil na próxima terça-feira (19), às 19h30.

Realizada por membros da Vanguarda Armada Revolucionária Palmares (VAR-Palmares) em plena ditadura militar, a ação durou quatro dias. Os guerrilheiros assumiram o controle da aeronave que saía do Uruguai para o Brasil, desviando a rota até chegar em Cuba, percorrendo 7.500 km pela América Latina.

William Biagioli, diretor da série, conta - em entrevista à Folha de Pernambuco - que se interessou pela história desde que a conheceu. “Ela tem uma característica que eu achei interessante. Enquanto outras produções tentam dar conta de períodos mais amplos da ditadura, essa é muito específica sobre quatro dias, mostrando personagens empreendendo uma aventura, o que já chama atenção”, aponta.



Uma figura central para a trama é Miriam Gonçalves (Camila Carneiro). Com o marido preso, ela embarcou na missão na companhia dos próprios filhos, de 3 e 2 anos, ela participou da missão, buscando fugir da perseguição política.

“Eu não queria que a série tivesse um protagonista, porque são muitos personagens interessantes. Mas a Miriam sempre foi mais cativante. Imagina a coragem dessa mulher. Ela teve uma jornada fenomenal e que sempre foi alvo de debate”, diz.

Ao longo de quatro episódios exibidos semanalmente, “Caravelle 114” acompanha o sequestro e seus desdobramentos, mostrando a tensão crescente dentro do avião e as reações externas à ação. Para o diretor, histórias que ocorreram durante o regime militar ainda falam com o presente e merecem ser revisitadas.

“Durante a pesquisa conversamos com vários ex-guerrilheiros. Entre eles, Aluízio Palmar e Sônia Lafoz, que falaram algo interessante: ‘às vezes, somos retratados como super-heróis, mas éramos apenas jovens querendo viver nossas vidas como todo mundo, podendo existir politicamente e ter nossas ideias. Ninguém queria pegar em armas e passar anos fugindo do país’. Então, mostrar esse lado humano da luta acabou sendo um guia para o projeto”, conta.

Filmada integralmente no Paraná, a produção precisou contar com a inventividade da equipe envolvida para lidar com os desafios técnicos encontrados. O interior da aeronave, cenário principal da minissérie, foi reconstruído dentro da carcaça de um Airbus A318, buscando trazer uma maior veracidade às cenas.

“Era praticamente um palco. Temos uma galera muito engenhosa, do teatro de Curitiba, que fez toda a parte cenográfica. Era tudo modular. A gente conseguia mexer, trocar as coisas de lugar, mas [o espaço] era bem apertadinho”, relembra.

No elenco, estão André de Oliveira, João Campos, Marcos Contreras e Bela Leindecker, entre outros nomes vindos de diferentes partes do Brasil e ainda pouco conhecidos nacionalmente. “Eu queria muito que esse trabalho trouxesse rostos novos. Tem de tudo: profissionais do teatro, gente que buscamos na rua, indicações. É algo muito inspirado no que o Kleber Mendonça Filho faz no Recife, combinando pessoas comuns com atores consagrados”, explica.

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