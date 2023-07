Depois de ser atingida por bebida, Cardi B arremessa microfone em pessoa que assistia ao seu show

A rapper Cardi B foi atingida por bebida durante um show que fazia em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Irritada, a cantora revidou arremessando o microfone na pessoa que jogou o líquido.

Imagens que circulam pelas redes sociais mostram o exato momento em que a situação ocorreu.

A norte-americana vem sendo defendida por fãs, e também ganhou a defesa da brasileira Anitta, que disse:

"Agora, as pessoas estão fazendo isso, jogando coisa no artista que está no palco, pra bombar na internet. Me dá um ranço, um ódio, me sobe um negócio aqui... Me deu um grande prazer ver Cardi tacando o sarrafo".