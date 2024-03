A- A+

SAÚDE Careca, sem sobrancelha e com 14 quilos a menos: entenda por que Bruno Gagliasso está diferente Magérrimo, ator usa as redes sociais para mostrar nova aparência e fazer piada consigo mesmo: 'Minha nova personalidade'

Bruno Gagliasso não é mais o mesmo. O ator está totalmente careca e muito mais magro — com 14 quilos a menos. Na noite da última sexta-feira (29), o artista de 41 anos compartilhou imagens da nova aparência, por meio das redes sociais, e fez piada consigo mesmo.



Na publicação realizada por meio dos stories no Instagram, ele se comparou a figuras como os personagens Tio Fester (interpretado por Jackie Coogan), da série "A família Addams", e Júlio, da animação brasileira "Cocoricó". Mas, afinal, por que Bruno Gagliasso está tão diferente?

O ator precisou realizar um intenso processo de transformação física em decorrência do trabalho no filme "Por um fio", produção inédita que terminou de ser gravada neste mês. Baseado no livro homônimo de Drauzio Varella, o longa-metragem vai narrar a rotina do famoso médico brasileiro (interpretado pelo ator Rômulo Estrela) como oncologista e a batalha de seu irmão Fernando (papel de Gagliasso) contra um câncer.

Para aparecer na tela com a calvície avançada de Drauzio, Estrela cortou os cabelos e usou um aplique. Já Gagliasso perdeu 14 quilos e chegou a entrar em dieta líquida no final dos trabalhos para acelerar o processo de emagrecimento. Ele também raspou sobrancelhas e cabeça para as sequências em que o personagem já está bastante debilitado pela doença. Essas cenas, aliás, levaram quem estava no set às lágrimas, como noticiou recentemente a coluna Play, do Globo.

"Minha nova personalidade é ser careca. Uma comida? Pão careca. Um parente? Tio Chico. Um filme? Serra Pelada. Uma novela? Brilhante. Um petisco? Azeitona. Uma fruta? Coco. Um vilão? Lex Luthor. Um movimento social? Sem teto. Uma parte do corpo? Dedão. Um número? Zero", brincou Bruno Gagliasso, fazendo troça com a nova aparência.





Mulher de Bruno Gagliasso — com quem tem os filhos Títi, de 8 anos, Bless, de 6, e Zyan, de 1 —, a apresentadora e atriz Giovanna Ewbank também tratou a transformação com graça. "Kkkkk, sério, Bruno", comentou ela, demonstrando que está gargalhando da situação.

O elenco de "Por um fio" também tem Zezé Motta e Othon Bastos. A atriz será uma paciente com câncer terminal. Já ele viverá o diretor do hospital onde Drauzio trabalha. Marjorie Gerardi, que esteve na série "As aventuras de José e Durval", fará a mulher de Drauzio. Já Elen Clarice interpretará a companheira de Fernando.

Bella Campos, por sua vez, terá o papel de Rita, namorada de um paciente com câncer, Giovanni (Felipe Frazão). Bárbara Colen viverá Rosana, enfermeira que foi braço direito de Drauzio em parte de sua carreira. Paloma Bernardi, Demétrio Nascimento, Sandra Corveloni, Ellen Campanhão e Duda Galvão são outros atores que estarão no longa, uma coprodução com a Globo Filmes.

