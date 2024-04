Carga com 270 toneladas de equipamentos destinados ao show da Madonna chega ao Rio

A- A+

Os equipamentos para o show da Madonna pousaram no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, na Zona Norte do Rio, neste domingo (28), um dia antes da cantora chegar à cidade. A Receita Federal realizou o despacho de importação e liberou a entrada no país de 270 toneladas da carga que será utilizada no megaevento, na Praia de Copacabana, no próximo sábado.

O material chegou em três cargueiros que foram vistoriados pela equipe de plantão da Divisão de Despacho Aduaneiro da Alfândega. Todo o processo durou menos de 24 horas.

A rainha do pop chegou ao Galeão na manhã desta segunda-feira. De acordo com a plataforma de acompanhamento de voos em tempo real, a cantora aterrizou às 10h06. A expectativa é de reunir 1,5 milhão de pessoas para o megaevento que vai encerrar a turnê “The Celebration Tour”, de comemoração de 40 anos de carreira da cantora, e contará com o maior palco, que segue em montagem.

O palco em construção já ocupa um grande trecho da areia em frente ao Copacabana Palace, onde a estrela e seu séquito ficarão hospedados em 90 quartos. A equipe da musa tem pelo menos 200 pessoas. Foram reservados ainda cinco salões no hotel para ensaios. Os guarda-roupas de Madonna e dos dançarinos virão em 45 baús.

A estrutura na Praia de Copacabana terá o dobro do tamanho visto nas apresentações que passaram por Europa e América do Norte desde outubro de 2023. Serão 812 metros quadrados e três passarelas — a central com 22 metros de extensão — a 2,40 metros de altura do chão.

Um dos desafios é evitar o afundamento da estrutura levantada sobre a areia. Para isso, é usado um piso de alta resistência, capaz de comportar o peso de um prédio. Na praia estão montados 90 contêineres, que são usados como escritório, depósito e apoio de camarins, por exemplo.

Para a apresentação serão instalados 16 torres com caixas de som e 15 telões de LED (além de dois que compõem o cenário), posicionados do Copacabana Palace até o Leme. Para que toda essa extensão não receba áudio e imagem com atraso, cabos de fibra ótica vão conectar o palco às torres, tudo alimentado por 38 geradores, dois deles do hotel.

Segundo a Polícia Militar, o Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) realizará a escolta da delegação do aeroporto à Copacabana. Já na região do entorno do Copacabana Palace e do palco, o 19º BPM (Copacabana) reforçará o policiamento até o dia do evento, com equipes presentes 24 horas por dia.

