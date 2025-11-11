A- A+

MÚSICA BREGA Carina Lins celebra carreira com gravação de audiovisual e participações de gerações do brega Gravação acontece no próximo dia 30 de novembro no Clube Bela Vista; ingressos à venda

As duas décadas de carreira da cantora Carina Lins, nome conhecido do brega pernambucano, ganham celebração no próximo dia 30 de novembro com gravação de um audiovisual no Clube Bela Vista.



Consolidada no gênero, ela levará para o palco hits de carreira, além de surpresas para o público.



Para incrementar a noite, Conde Só Brega, Andrielly Souza, Tayara Andreza, Thayzinha, entre outras atrações, sobem ao palco para celebrar junto com Carina, conhecida também como 'a menina do lencinho'.









Recentemente Carina lançou nas plataformas digitais a música "Eu Só Penso em Ti". Ouça:

Os ingressos para a gravação do audiovisual celebrativo de Carina Lins, estão à venda no site Bilheteria Digital.

SERVIÇO

Carina Lins - 20 anos de carreira

Gravação de audiovisual

Quando: 30 de novembro, a partir do meio-dia

Onde: Clube Bela Vista - Rua Aníbal Benévolo, 636, Água Fria

Ingressos a partir de R$ 35 no site Bilheteria Digital

Informações: @carinalinsoficial

