Ter, 11 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça11/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
MÚSICA BREGA

Carina Lins celebra carreira com gravação de audiovisual e participações de gerações do brega

Gravação acontece no próximo dia 30 de novembro no Clube Bela Vista; ingressos à venda

Reportar Erro
Carina Lins celebra 20 anos de carreira com show no Bela VistaCarina Lins celebra 20 anos de carreira com show no Bela Vista - Foto: Felipe Souto Maior

As duas décadas de carreira da cantora Carina Lins, nome conhecido do brega pernambucano, ganham celebração no próximo dia 30 de novembro com gravação de um audiovisual no Clube Bela Vista.

Consolidada no gênero, ela levará para o palco hits de carreira, além de surpresas para o público.

Para incrementar a noite, Conde Só Brega, Andrielly Souza, Tayara Andreza, Thayzinha, entre outras atrações, sobem ao palco para celebrar junto com Carina, conhecida também como 'a menina do lencinho'.

 

Leia também

• Paço do Frevo lança selo musical em parceria com a Muzak Music

• Show do projeto Dominguinho, no Classic Hall, tem ingressos esgotados



Recentemente Carina lançou nas plataformas digitais a música "Eu Só Penso em Ti". Ouça:

Os ingressos para a gravação do audiovisual celebrativo de Carina Lins, estão à venda no site Bilheteria Digital.

SERVIÇO
Carina Lins - 20 anos de carreira
Gravação de audiovisual
Quando: 30 de novembro, a partir do meio-dia
Onde: Clube Bela Vista - Rua Aníbal Benévolo, 636, Água Fria
Ingressos a partir de R$ 35 no site Bilheteria Digital
Informações: @carinalinsoficial

Reportar Erro

Veja também

Newsletter