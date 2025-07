Carina Lins lança "Papel de Homem", canção que marca a nova fase da sua carreira

A- A+

Carina Lins lançou seu novo single "Papel de Homem", primeira música da artista depois de ter ingressado a RME Produções, produtora de brega. A faixa, já disponível nas plataformas digitais, marca uma nova etapa da artista e seu retorno aos palcos.

Com duas décadas dedicadas à música e mais de 10 anos de trajetória no brega, Carina lança sua nova obra com Jorge Silva do Recife e Mc Jorginho que assinam a composição e produção.

Recentemente a artista regravou "Pra Conhecer Uma Mulher" e lançou o "DVD Clássicos", com seus principais trabalhos.

“Estou muito feliz e motivada para essa nova fase. A RME é uma referência, e juntos vamos levar minha música para ainda mais pessoas”, declara a artista no instagram.

Com informações da assessoria de imprensa

Veja também