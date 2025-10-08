A- A+

vale tudo Cariocas criam bloco de carnaval para Odete Roitman e Debora Bloch reage: 'Iria, se estivesse viva' Evento batizado de Debora Bloco terá concentração em frente ao edifício que serve de cenário, na ficção, para a empresa TCA; veja detalhes

É real, oficial. Um grupo de foliões cariocas inventou de celebrar a reta final da novela " Vale tudo" — um fenômeno crescente nas redes sociais — com um bloco de carnaval em homenagem à atriz Debora Bloch, intérprete de Odete Roitman, a adorada vilã que morreu assassinada na última segunda-feira (6). Batizado com o nome de Debora Bloco, o cordão acontecerá no próximo sábado (11), às 8h, com concentração em frente ao edifício Ventura Corporate, na Avenida Chile, no Centro. Na ficção, como se sabe, o prédio serve de cenário para a TCA, a empresa de aviação comandada pela família Roitman.

Diante da repercussão do evento galhofeiro, Debora Bloch reagiu a uma publicação no Instagram com informações e detalhes sobre o tal bloco de carnaval. "Iria, se estivesse viva", brincou a atriz, em referência à morte de Odete Roitman, que agora movimenta uma intensa "investigação" por parte do público. Afinal, quem matou a malvada antagonista da novela?

Nas redes sociais, os organizadores do evento — que já tem página própria no Instagram — pedem que os foliões usem fantasias em referência a personagens da novela. Nas redes sociais, o que não faltam são sugestões de "looks" criativos por parte dos espectadores, do visual monocromático de Aldeíde ( Karine Teles) à presença fantasmagórica de Odete.



"Obrigada pelo convite, meu bem, mas carnaval é uma festa de populares e Odete Roitman não participaria de uma coisa dessas nem morta", comentou uma usuária do Instagram, em tom de brincadeira. Ao que outra internauta respondeu: "Mas ela está morta!".

Quem matou Odete Roitman?

Até o último capítulo de "Vale tudo", que tem desfecho marcado para o dia 17 de outubro, uma pergunta moverá a trama da novela: quem matou Odete Roitman? A antagonista da trama foi assassinada com um tiro em cena que foi ao ar na última segunda-feira (6), mas a identidade do atirador permaneceu oculta.

Apesar disso, internautas atentos recolheram algumas "pistas" que o roteiro teria deixado naquele capítulo e que podem ser dicas preciosas para a resolução do suspense. A começar pelos tiros na parede e pelo uso de uma arma sem silenciador. Veja AQUI a explicação para decifrar quem, afinal, cometeu o assassinato contra Odete Roitman.

