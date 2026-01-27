A- A+

televisão Cariúcha deixa o SBT e assume lugar de Luciana Gimenez na RedeTV! Apresentadora estreia no 'SuperPop', que passa por transição após 25 anos

A RedeTV! confirmou a contratação de Cariúcha para assumir a apresentação do SuperPop, com estreia prevista para o mês março. Cariúcha ocupará o espaço deixado por Luciana Gimenez, que saiu da emissora após 25 anos de trabalho.

Procurado pelo Estadão, o SBT ainda não retornou sobre o encerramento do vínculo contratual da apresentadora com a emissora. O espaço segue aberto.

Cariúcha também comentou a novidade de forma breve em seu perfil no Instagram, sem entrar em detalhes sobre o novo projeto. Na publicação, a apresentadora celebrou a conquista e associou o momento a um sonho antigo.

"Eu sempre tive um sonho de ter meu próprio programa, e sempre pedi isso a Jesus e sabia que estava perto. Obrigada, Jesus, por tudo, sem Ti nada sou. Obrigada @oprah (Oprah Winfrey) por trazer representatividade e nos fazer sonhar", escreveu.

A saída de Gimenez também foi comunicada oficialmente pela apresentadora em suas redes sociais. Na publicação, Luciana destacou sua trajetória e agradeceu a contribuição ao longo de mais de duas décadas à frente do programa.

Enquanto a nova fase não começa, o SuperPop segue sob o comando interino de Simone Garuti. Funcionária da RedeTV! desde 2001, ela acompanha a atração desde seus primeiros anos e foi escolhida para conduzir o programa durante o período de transição.

Quem é Cariúcha

Cariúcha é o nome artístico de Alessandra Mendes Firmiano, natural de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Ela ganhou projeção nacional em 2009, após participação no Profissão Repórter, da TV Globo, ao disputar o concurso Garota da Laje. A frase dita por ela após a eliminação - "sou toda natural, bonita pra caramba" - tornou-se um meme recorrente nas redes sociais.

Desde abril de 2024, Cariúcha integra o elenco do Fofocalizando, exibido nas tardes do SBT. A visibilidade se ampliou após a participação na 15ª edição de A Fazenda, da Record, marcada por embates e discussões com outros participantes.

