televisão

Cariúcha deixa o SBT e assume lugar de Luciana Gimenez na RedeTV!

Apresentadora estreia no 'SuperPop', que passa por transição após 25 anos

Cariúcha foi confirmada como nova apresentadora do SuperPop, da RedeTV!, com estreia prevista para marçoCariúcha foi confirmada como nova apresentadora do SuperPop, da RedeTV!, com estreia prevista para março - Foto: Reprodução/Instagram @cariuchaoficial

A RedeTV! confirmou a contratação de Cariúcha para assumir a apresentação do SuperPop, com estreia prevista para o mês março. Cariúcha ocupará o espaço deixado por Luciana Gimenez, que saiu da emissora após 25 anos de trabalho.

Procurado pelo Estadão, o SBT ainda não retornou sobre o encerramento do vínculo contratual da apresentadora com a emissora. O espaço segue aberto.

Cariúcha também comentou a novidade de forma breve em seu perfil no Instagram, sem entrar em detalhes sobre o novo projeto. Na publicação, a apresentadora celebrou a conquista e associou o momento a um sonho antigo.

"Eu sempre tive um sonho de ter meu próprio programa, e sempre pedi isso a Jesus e sabia que estava perto. Obrigada, Jesus, por tudo, sem Ti nada sou. Obrigada @oprah (Oprah Winfrey) por trazer representatividade e nos fazer sonhar", escreveu.

A saída de Gimenez também foi comunicada oficialmente pela apresentadora em suas redes sociais. Na publicação, Luciana destacou sua trajetória e agradeceu a contribuição ao longo de mais de duas décadas à frente do programa.

Enquanto a nova fase não começa, o SuperPop segue sob o comando interino de Simone Garuti. Funcionária da RedeTV! desde 2001, ela acompanha a atração desde seus primeiros anos e foi escolhida para conduzir o programa durante o período de transição.

Quem é Cariúcha
Cariúcha é o nome artístico de Alessandra Mendes Firmiano, natural de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Ela ganhou projeção nacional em 2009, após participação no Profissão Repórter, da TV Globo, ao disputar o concurso Garota da Laje. A frase dita por ela após a eliminação - "sou toda natural, bonita pra caramba" - tornou-se um meme recorrente nas redes sociais.

Desde abril de 2024, Cariúcha integra o elenco do Fofocalizando, exibido nas tardes do SBT. A visibilidade se ampliou após a participação na 15ª edição de A Fazenda, da Record, marcada por embates e discussões com outros participantes.

