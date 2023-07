A- A+

CELEBRIDADES Carla Diaz aparece sem anel de noivado em meio a término de relação com deputado Atriz surge sem joia nos dedos, em Nova York, nos EUA; aliança comprada pelo parlamentar Felipe Becari motiva investigação do MP

Leia também

• Mick Jagger faz 80 anos; saiba mais sobre a vida do músico

• Luciana Gimenez fala dos 80 anos de Mick Jagger, da relação e da semelhança do filho com o rockeiro

• Quem é Vicente Escrig, ex-marido de Simaria que contesta valor da pensão dos filhos

Nesta semana, a atriz Carla Diaz já havia dado sinais, para seus seguidores nas redes sociais, acerca do rompimento da relação com o deputado federal Felipe Becari (União-SP). Na última segunda-feira (24), ela mostrou, por meio de um vídeo no Instagram, o reencontro com uma amiga que não via há cinco anos - na ocasião, em Nova York, nos EUA, a paulistana de 32 anos apareceu sem o anel de noivado no dedo. No dia seguinte, a artista anunciou o término do relacionamento com o parlamentar.

Desde então, fãs da atriz e ex-BBB têm feito comentários acerca do fato em sua página. Mas ela não quer mais saber desse assunto - e faz o possível para que o caso não continue a ganhar exposição publicamente. Em meio à separação, Felipe Brecari usou as redes sociais, na última terça-feira (25), para se declarar para a ex-noiva. "Certamente, os próximos dias continuarão sendo de luta e um vazio. Fomos muito felizes", escreveu ele, por meio do Instagram.

No mesmo post, Felipe Brecari cita o inquérito que apura a compra do anel de noivado que realizou neste ano. A joia é da grife de luxo Tiffany & Co, e itens semelhantes podem custar mais de R$ 200 mil, segundo o site da marca. Desde maio, o deputado federal é alvo de uma investigação do Ministério Público de São Paulo (MP-SP). A suspeita é que ele tenha cometido os crimes de peculato e estelionato, já que, segundo os promotores, teria apresentado sinais de riqueza incompatíveis com os próprios rendimentos. O parlamentar nega as acusações.

Ao anunciar nas redes sociais o rompimento da relação com a atriz Carla Diaz - que recebeu o item em novembro de 2022 -, Brecari afirmou que a investigação havia sido arquivada, o que acabou sendo desmentido pelo órgão. Contatado pelo GLOBO, o MP-SP esclareceu, por nota, que solicitou mais tempo para prosseguir nas investigações. "O inquérito civil 14.0739.3438/22 não foi arquivado, e sim encaminhado ao Conselho Superior do MP-SP para pedido de prorrogação de prazo. O caso tramita sob sigilo", diz o texto.

Atriz sem anel

Em sua aparição mais recente, Carla Diaz surgiu sem o anel nos dedos. O Globo tentou contato, por meio de sua assessoria de imprensa, para esclarecer o destino da joia, mas ainda não obteve retorno. Ao longo do mês de julho, ela foi vista utilizando a aliança publicamente, inclusive nos bastidores da final do quadro "Dança dos famosos", do programa "Domingão com Huck", da TV Globo.

Há duas semanas, num post que fez no Instagram, a atriz apareceu comendo pastel numa feira de rua, no Brasil. A joia estava lá no dedo. "Combinação perfeita: domingo, feira e pastel!! E aí, o que não pode faltar no seu domingo?", escreveu ela. Ao que Felipe Brecari reagiu: "Que pastel gostoso, né...". Foi a última interação pública entre ambos por meio das redes sociais.

Veja também

Famosos Filho de Zé Vaqueiro nasce com malformação congênita e é internado na UTI