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Luto Carla Jeffery, atriz da Disney, morre aos 33 anos Conhecida por interpretar a líder de torcida Bree na franquia 'Zombies', atriz começou a carreira aos 12 anos e também atuou em séries como 'Curb Your Enthusiasm' e 'American Vandal'

A atriz americana Carla Jeffery, conhecida por interpretar Bree na franquia “Zombies”, do Disney Channel, morreu aos 33 anos. A morte ocorreu na terça-feira, 1º de setembro, e foi confirmada nesta quarta-feira pela agência Alexanders Talent Management, que acompanhava a carreira da artista desde os 12 anos. A causa da morte não foi divulgada.

Em uma publicação nas redes sociais, a agência lamentou a perda e destacou a trajetória de mais de duas décadas ao lado da atriz. Segundo a empresa, Carla era mais do que uma cliente e havia se tornado parte da família.

— Carla compartilhou sua alegria, seu humor e seu espírito brilhante com o público ao redor do mundo como Bree, na franquia de sucesso “Zombies”, da Disney — afirmou a agência, em homenagem reproduzida por veículos americanos.

A empresa também pediu respeito à privacidade dos familiares e amigos da atriz durante o período de luto.

Carreira na Disney

Nascida em Houston, no Texas, em 10 de julho de 1993, Carla começou a trabalhar como atriz ainda na infância. Seu primeiro papel veio aos 12 anos, no filme “Phat Girlz”, de 2006, no qual interpretou a versão jovem da personagem de Mo'Nique.

Ao longo da carreira, Jeffery participou de produções de televisão como “Curb Your Enthusiasm”, “Southland”, “Shake It Up”, “Good Luck Charlie”, “Scream Queens” e “American Vandal”.

Foi, porém, como Bree que ela ganhou maior reconhecimento entre o público jovem. A personagem é uma líder de torcida da escola Seabrook High e melhor amiga de Addison, protagonista interpretada por Meg Donnelly.

Carla esteve nos três primeiros filmes da franquia: “Zombies”, lançado em 2018, “Zombies 2”, de 2020, e “Zombies 3”, de 2022. Ela também dublou Bree na série animada “Zombies: The Re-Animated Series”.

A atriz continuou trabalhando em produções audiovisuais nos últimos anos. Seu último crédito conhecido foi na série de áudio “Asanté”, de 2025.

A morte de Carla também foi lamentada por fãs e colegas de profissão nas redes sociais. A agência que administrava sua carreira encerrou a homenagem afirmando que a “luz” da atriz jamais seria esquecida.

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