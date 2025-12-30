Ter, 30 de Dezembro

NOVELA

Carla Marins constrói a Xênica de "Três Graças" entre a lealdade, a maternidade e a sobrevivência

Carla Marins está em atuação em "Três Graças", novela global das 21h

Carla Marins, atrizCarla Marins, atriz - Foto: Divulgação

Em “Três Graças”, Carla Marins ocupa um espaço estratégico na engrenagem moral da trama. Na atual novela das 21h da Globo, escrita por Aguinaldo Silva.

Xênica não é vilã e tampouco heroína: trata-se de uma mulher que acredita nas pessoas, confia nas estruturas ao seu redor e, a julgar pelos capítulos já exibidos, tentará se manter de pé em um sistema que se revela progressivamente corrompido.

Funcionária da Fundação Ferette, seu núcleo circula entre a elite de São Paulo e a realidade dura da comunidade da Chacrinha, conectando dois mundos que a novela confronta.

“Por mais que esteja lá, na alta roda, Xênica é uma trabalhadora, que busca o espaço de sobrevivência, de atuação”, defende a atriz.

Essa ambiguidade se manifesta também no comportamento exuberante. A personagem, como define Marins, “é toda trabalhada no dourado e no animal print”.

Xênica gosta de aparecer, mas parece não entender os jogos de poder que a cercam. É funcionária da fundação comandada por Santiago Ferette, vilão interpretado por Murilo Benício.
 

Ele é um homem visto como benfeitor, mas que lidera um esquema criminoso de falsificação de medicamentos. Inicialmente alheia ao golpe, a relações públicas veste a camisa da instituição e se orgulha do próprio lugar ali, mas saberá a verdade em breve.

“Ela realmente acredita que é uma empresa idônea, que existe há muito tempo”, afirma Carla, ao explicar a ingenuidade inicial da personagem.

A confiança, no entanto, já começou a ruir com os boatos sobre os remédios falsos.

A tensão se intensifica porque Xênica é mãe de José Maria, papel de Túlio Starling, jovem médico que atua como voluntário na Chacrinha, justamente onde os medicamentos distribuídos pela fundação fazem vítimas.

Orgulhosa do filho, carrega a contradição de apoiar uma instituição que pode colocar em risco justamente quem ela mais ama.

“Xênica é mãe solo, provavelmente se dedicou muito para essa formação do filho”, valoriza.
 

Carla Marins, atrizCrédito: Divulgação


Embora a novela misture drama, tragédia e humor, Carla trata a leveza da personagem com cautela.

“Ainda não tive muitas oportunidades de brincar, porque o assunto é sério, mas acho que consigo colocar uns pontinhos de humor. Tem de ter. E esse nome promete”, diz, sinalizando uma comicidade discreta, quase defensiva, que pode ajudar Xênica a atravessar ambientes hostis.

A maternidade solo, aliás, conecta Xênica às protagonistas da trama: Gerluce, Lígia e Joélly, vividas por Sophie Charlotte, Dira Paes e Alana Cabral.

Em “Três Graças”, o abandono parental atravessa classes sociais distintas e expõe um retrato estrutural do país.

“São 40 milhões de lares hoje comandados por mães solo no Brasil. Nada mais atual do que esse tema”, ressalta Carla, destacando a dimensão social da novela.

Memória permanente
O momento vivido por Carla Marins na televisão atualmente é de êxito não só por conta de “Três Graças”.

A atriz estreou nas novelas em “Hipertensão”, exibida originalmente pela Globo em 1986 e agora em reprise no canal pago Globoplay Novelas.

“Foi, de cara, uma grande escola. Trabalhei com feras como Paulo Gracindo e Ary Fontoura. Só me deixou lembrança boa”, recorda.

Além disso, recentemente, a atriz ganhou destaque em mais uma reprise de “História de Amor”, sucesso de Manoel Carlos exibido entre 1995 e 1996, na qual interpretou a impaciente Joyce, uma jovem mãe solo envolvida em uma relação para lá de tóxica com o invocado Caio, interpretado por Ângelo Paes Leme.

Três décadas depois e bem mais experiente do que quando deu vida à adolescente, ela observa o papel sob outra perspectiva.

“Nós, mulheres, precisamos entender: esse sonho da maternidade, que é vendido como o grande momento da princesa que se casa, é só um sonho.

Hoje, eu diria para a Joyce: vá estudar, buscar sua realização profissional, sua independência financeira. E aí, sim, se abra para algum alecrim dourado, depois que você tiver mais gerência sobre a sua própria vida”, afirma, ampliando o debate para além da ficção.

