NOVELA Carla Marins constrói a Xênica de "Três Graças" entre a lealdade, a maternidade e a sobrevivência Carla Marins está em atuação em "Três Graças", novela global das 21h

Em “Três Graças”, Carla Marins ocupa um espaço estratégico na engrenagem moral da trama. Na atual novela das 21h da Globo, escrita por Aguinaldo Silva.



Xênica não é vilã e tampouco heroína: trata-se de uma mulher que acredita nas pessoas, confia nas estruturas ao seu redor e, a julgar pelos capítulos já exibidos, tentará se manter de pé em um sistema que se revela progressivamente corrompido.



Funcionária da Fundação Ferette, seu núcleo circula entre a elite de São Paulo e a realidade dura da comunidade da Chacrinha, conectando dois mundos que a novela confronta.

“Por mais que esteja lá, na alta roda, Xênica é uma trabalhadora, que busca o espaço de sobrevivência, de atuação”, defende a atriz.

Essa ambiguidade se manifesta também no comportamento exuberante. A personagem, como define Marins, “é toda trabalhada no dourado e no animal print”.



Xênica gosta de aparecer, mas parece não entender os jogos de poder que a cercam. É funcionária da fundação comandada por Santiago Ferette, vilão interpretado por Murilo Benício.







Ele é um homem visto como benfeitor, mas que lidera um esquema criminoso de falsificação de medicamentos. Inicialmente alheia ao golpe, a relações públicas veste a camisa da instituição e se orgulha do próprio lugar ali, mas saberá a verdade em breve.



“Ela realmente acredita que é uma empresa idônea, que existe há muito tempo”, afirma Carla, ao explicar a ingenuidade inicial da personagem.



A confiança, no entanto, já começou a ruir com os boatos sobre os remédios falsos.



A tensão se intensifica porque Xênica é mãe de José Maria, papel de Túlio Starling, jovem médico que atua como voluntário na Chacrinha, justamente onde os medicamentos distribuídos pela fundação fazem vítimas.



Orgulhosa do filho, carrega a contradição de apoiar uma instituição que pode colocar em risco justamente quem ela mais ama.

“Xênica é mãe solo, provavelmente se dedicou muito para essa formação do filho”, valoriza.



Embora a novela misture drama, tragédia e humor, Carla trata a leveza da personagem com cautela.



“Ainda não tive muitas oportunidades de brincar, porque o assunto é sério, mas acho que consigo colocar uns pontinhos de humor. Tem de ter. E esse nome promete”, diz, sinalizando uma comicidade discreta, quase defensiva, que pode ajudar Xênica a atravessar ambientes hostis.



A maternidade solo, aliás, conecta Xênica às protagonistas da trama: Gerluce, Lígia e Joélly, vividas por Sophie Charlotte, Dira Paes e Alana Cabral.



Em “Três Graças”, o abandono parental atravessa classes sociais distintas e expõe um retrato estrutural do país.



“São 40 milhões de lares hoje comandados por mães solo no Brasil. Nada mais atual do que esse tema”, ressalta Carla, destacando a dimensão social da novela.



Memória permanente

O momento vivido por Carla Marins na televisão atualmente é de êxito não só por conta de “Três Graças”.



A atriz estreou nas novelas em “Hipertensão”, exibida originalmente pela Globo em 1986 e agora em reprise no canal pago Globoplay Novelas.

“Foi, de cara, uma grande escola. Trabalhei com feras como Paulo Gracindo e Ary Fontoura. Só me deixou lembrança boa”, recorda.

Além disso, recentemente, a atriz ganhou destaque em mais uma reprise de “História de Amor”, sucesso de Manoel Carlos exibido entre 1995 e 1996, na qual interpretou a impaciente Joyce, uma jovem mãe solo envolvida em uma relação para lá de tóxica com o invocado Caio, interpretado por Ângelo Paes Leme.



Três décadas depois e bem mais experiente do que quando deu vida à adolescente, ela observa o papel sob outra perspectiva.

“Nós, mulheres, precisamos entender: esse sonho da maternidade, que é vendido como o grande momento da princesa que se casa, é só um sonho.



Hoje, eu diria para a Joyce: vá estudar, buscar sua realização profissional, sua independência financeira. E aí, sim, se abra para algum alecrim dourado, depois que você tiver mais gerência sobre a sua própria vida”, afirma, ampliando o debate para além da ficção.

