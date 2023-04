A- A+

luto Carla Perez anuncia morte do tio Paulo Perez, desaparecido durante tempestade na Bahia O corpo do pescador foi encontrado às margens de um rio em Porto Seguro (BA)

Carla Perez confirmou em uma publicação no Instagram, neste sábado (22), a morte de seu tio Paulo Perez. O pescador desapareceu na sexta-feira (21) após sair para tirar água do barco durante temporal em Porto Seguro (BA). O corpo foi encontrado às margens do Rio Bunharém, no mesmo município do sul baiano.

Na postagem, um reels com momentos de Paulo em família, Carla prestou homenagem ao tio. “Infelizmente, a triste notícia veio. Agora, fica a saudade e as boas lembranças de um tio alegre/pescador, engraçado, receptivo e carinhoso”, disse a ex-dançarina do "É o Tchan!".

Ainda na manhã deste sábado, Carla Perez havia postado um story do início das buscas agradecendo aos pescadores. Na sexta, ela e o marido Xanddy pediram ajuda à Marinha na procura por Paulo.

Veja também

Fortes Chuvas Tio de Carla Perez desaparece após chuvas fortes no sul da Bahia; cantora pede ajuda