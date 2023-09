A- A+

CULTURA BRASILEIRA Carlinhos Brown leva 60 mil pessoas à Lavagem da Madeleine, nas ruas de Paris O evento, que acontece desde 1998, reuniu manifestações culturais brasileiras e teve o comando do músico baiano, em cima do trio elétrico

Maracatu, capoeira, cortejo, samba e MPB foram algumas das manifestações que deram o tom da 22ª edição da Lavagem da Madeleine, que aconteceu no último domingo (10), nas ruas de Paris, na França. O evento teve o músico Carlinhos Brown comandando o trio elétrico e reverenciado toda a pluralidade da cultura brasileira, ao lado do idealizador do evento, Robertinho Chaves, e de vários grupos artísticos. Cerca de 60 mil pessoas acompanharam a festa.

“Fazer parte da Lavagem da Madeleine me traz muita alegria e emoção. Milhares de pessoas reunidas, franceses, brasileiros, cidadãos de todas as nacionalidades, juntos na mesma sintonia, nessa celebração que é a maior e mais importante tradição afro-brasileira na Europa. Eu só tenho a agradecer a Robertinho Chaves por me possibilitar estar somando ao evento em Paris, desfilando com meu trio elétrico. Me sinto energizado!”, disse Brown.

Cartlinhos Brown a bordo do trio elétrico, nas ruas de Paris | Foto:Heber Barros/Divulgação

O desfile seguiu pelas ruas de três bairros de Paris: partindo da Praça da República, passando pela Ópera Garnier e chegando à Igreja de “la Madeleine”, quando reuniu artistas e manifestações culturais se apresentando na Praça Madeleine.



A Lavagem acontece desde 1998 e foi uma criação de Robertinho Chaves, inspirada na tradicional Lavagem do Senhor do Bonfim, na Bahia. “Levamos às ruas toda a diversidade e identidade da cultura brasileira. É lindo ver a integração entre Brasil e França, através da música, da dança e da alegria. É um evento de resistência cultural do povo negro, contra a intolerância e por respeito a todas as crenças”, disse Robertinho,emocionado. “Há mais de 20 anos realizamos a Lavagem e hoje ela já integra o calendário da cidade e é uma referência mundial. Estamos muito felizes com o grande público que veio e toda essa energia boa”, completou.

Lavagem da Madeleine

O cortejo surgiu em 1998, ainda na Igreja do Sagrado Coração (Sacré Coeur), por iniciativa de Robertinho Chaves, natural da cidade de Santo Amaro da Purificação, interior da Bahia, para aliviar o seu “banzo” de imigrante. O evento é inspirado na tradicional Lavagem do Senhor do Bonfim, em Salvador. Durante a festividade, foram gravadas as últimas cenas para o longa-metragem intitulado “Madeleine à Paris”, que conta a história da Lavagem de Madeleine e tem Roberto Chaves como protagonista, da cineasta Liliane Mutti.

