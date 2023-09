A- A+

Cultura Carlinhos Brown puxa o trio elétrico na Lavagem da Madeleine 2023, maior evento de rua da Europa Inspirado na tradicional lavagem do Senhor do Bonfim, na Bahia, Festival acontece sempre no mês de setembro, integrado ao calendário artístico e cultural da cidade de Paris.

Inspirada na tradicional lavagem do Senhor do Bonfim, na Bahia, o Festival Cultural Lavage de la Madeleine é considerado a maior festa popular do Brasil na Europa e acontece sempre no mês de setembro, integrado ao calendário artístico e cultural da cidade de Paris.

A celebração reúne a cada ano cerca de 30 mil pessoas e nessa 22ª edição terá o cantor e compositor Carlinhos Brown como principal atração. Franceses, brasileiros e pessoas de diferentes nacionalidades misturam-se nas ruas da capital francesa dançando ao ritmo dos atabaques.



O ponto alto do evento acontece domingo (10), a partir das 12h, quando uma multidão se concentra na “Place de La République”, no Centro de Paris, e segue desfilando pelas ruas da capital francesa, fechando em grande estilo o verão parisiense.

O evento é uma realização do Brasil Onire Lavage de La Madeleine, Carlinhos Brown e Ministério da Cultura (MinC), por meio da Fundação Nacional de Artes (Funarte).

A Lavagem de Madeleine completa 22 anos em 2023. Eu já participei inúmeras vezes e sempre me emociono. É uma festa respeitadíssima brasileira, onde essa expressão do sincretismo baiano, tal qual a Lavagem do Bonfim, a Lavagem de Nossa Senhora da Conceição e outras Lavagens, acontece por motivo de agradecimento espiritual. Paris sempre teve as portas abertas para que a gente realizasse isso, colocando em evidência a cultura brasileira. É um encontro lindo entre parisienses, brasileiros e pessoas de todo o mundo, comenta Brown.

A programação completa está nas redes sociais do evento.

