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CONEXÃO BRASIL-ÁFRICA Carlinhos Brown retorna ao Marrocos para encontro entre ritmos afro-brasileiros e tradição Gnaoua Músico baiano encerra festival internacional em Essaouira e volta a dividir o palco com o músico marroquino Hamid El Kasri após quase uma década

O músico Carlinhos Brown volta a se apresentar no Marrocos nesta semana, onde participa da programação do Festival Gnaoua e Músicas do Mundo, realizado na cidade costeira de Essaouira.

A apresentação, marcada para a noite do próximo sábado (27), será a responsável por fechar a edição deste ano do evento, um dos mais importantes encontros dedicados ao diálogo entre tradições musicais de diferentes partes do planeta.

Reconhecido por promover intercâmbios entre artistas estrangeiros e os maâlems, mestres da música Gnaoua, o festival já recebeu nomes de projeção internacional como Pat Metheny, Marcus Miller, Joe Zawinul e Maceo Parker.

Ao lado de sua banda, Brown levará ao público um repertório que reúne canções marcantes de sua trajetória, entre elas “Magalenha”, “Velha Infância”, “Carlito Marron”, “A Namorada”, “Já Sei Namorar”, “Dandalunda” e “Maimbê Dandá”.

Um dos momentos mais aguardados da apresentação será o reencontro do artista baiano com o cantor e instrumentista marroquino Hamid El Kasri.

Os dois voltarão a compartilhar o palco em uma experiência que aproxima elementos da música afro-brasileira das sonoridades tradicionais Gnaoua, retomando uma colaboração iniciada em 2017.

Antes do show, Brown também integra uma das atividades paralelas do festival. No dia 26 de junho, ele participa do projeto Arbre à Palabres, promovido pelo Institut Français d’Essaouira, ocasião em que conversará com o público sobre sua trajetória artística e experiências na música.

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