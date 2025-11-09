Dom, 09 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo08/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
recuperação

Carlinhos de Jesus chora em homenagem de Huck após voltar a dançar em tratamento contra doença

Jurado da "Dança dos Famosos" vem tratando uma bursite trocantérica bilateral, doença autoimune

Reportar Erro
Carlinhos de Jesus recebe homenagem de Luciano Huck ao voltar a dançar depois de cinco meses de tratamento contra doença autoimune. Foto: Reprodução de 'Dança dos Famosos' (2025)/TV GloboCarlinhos de Jesus recebe homenagem de Luciano Huck ao voltar a dançar depois de cinco meses de tratamento contra doença autoimune. Foto: Reprodução de 'Dança dos Famosos' (2025)/TV Globo - Foto: Reprodução/TV Globo

Carlinhos de Jesus, que passou os últimos cinco meses tratando uma bursite trocantérica bilateral, doença autoimune, e uma tendinite nos glúteos, ficou de pé, dançou brevemente e se emocionou ao receber uma homenagem de Luciano Huck na Dança dos Famosos deste domingo, 9.

"Hoje é um dia muito especial. Saúde é tudo. A coisa mais dura que a gente enfrentou nesta temporada da Dança dos Famosos foi a gente ter um dos maiores dançarinos deste País numa cadeira de rodas. O Carlinhos falou: ‘Eu vou voltar a andar’. E não foi um esforço pequeno", afirmou Huck.
 

Leia também

• Billy Idol mostra encontro com Linkin Park no GP de Interlagos

• Por que prefeitura de São Paulo vetou o show de Kanye West?

• Wagner Moura recebe mais um prêmio por "O Agente Secreto" nos EUA

Em seguida, saudou o jurado da atração: "Quando ele não estava aqui, estava na fisioterapia. O que vai acontecer neste palco agora, a gente rezou muito para conhecer. Parabéns, valeu a luta Agora é só melhorar".

Carlinhos de Jesus chegou a chorar e deu um recado de superação ao público: "Qualquer um pode [superar problemas de saúde]. Desde que tenha foco, se dedique e procure, dentro da sua rotina diária, estabelecer um horário, maneiras e forma de seguir um tratamento.

"Fisioterapia é tudo na vida da gente. A medicina foi importante, com os medicamentos. A fé, agradeço as mensagens em solidariedade à minha situação. Mas a fisioterapia foi fundamental", concluiu.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter