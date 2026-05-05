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Carlinhos de Jesus emociona ao dançar durante recuperação

No registro, o dançarino surge no palco ao lado de uma professora de dança, arrancando aplausos e reações entusiasmadas da plateia

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Carlinhos de JesusCarlinhos de Jesus - Fotos: Paullo Allmeida/ Folha de Pernambuco

O dançarino Carlinhos de Jesus voltou a emocionar o público ao compartilhar um vídeo em que aparece dançando durante o evento Cultura em Movimento, realizado em Santos, no litoral paulista. Em recuperação após enfrentar uma condição que comprometeu seus movimentos, o artista protagonizou um momento simbólico de superação.

No registro, Carlinhos surge no palco ao lado de uma professora de dança, arrancando aplausos e reações entusiasmadas da plateia. A cena rapidamente repercutiu nas redes sociais, onde seguidores destacaram a força e a trajetória do artista, que segue em processo de reabilitação.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Um retorno que emociona

Durante o evento, além de comandar um workshop, Carlinhos também participou de uma apresentação que marcou o público presente. Mesmo em recuperação, o coreógrafo mostrou leveza e conexão com a dança, elementos que sempre fizeram parte de sua trajetória.

A performance foi recebida com entusiasmo, com aplausos e gritos vindos da plateia. O momento ganhou ainda mais força ao ser compartilhado nas redes sociais, onde milhares de internautas reagiram com emoção.

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Diagnóstico e processo de recuperação

Carlinhos de Jesus revelou em 2025 que enfrentava um quadro de saúde delicado, inicialmente diagnosticado como bursite trocantérica bilateral, agravada por tendinite nos glúteos. Com o avanço do caso, foi identificado que o artista também convive com uma condição autoimune: a neuropatia radiculopática desmielinizante crônica.

A doença comprometeu sua mobilidade, levando ao uso de cadeira de rodas e muletas em diferentes momentos. Desde então, o dançarino segue em tratamento contínuo, com sessões de fisioterapia, imunoterapia e outros cuidados médicos.

A dança como resistência

Mais do que uma apresentação, o momento vivido por Carlinhos representa um reencontro com sua própria essência. Referência na dança de salão no Brasil, o artista construiu uma carreira marcada pela energia, técnica e paixão pela arte.

Agora, cada passo dado no palco carrega um significado ainda maior, não apenas como performance, mas como símbolo de persistência diante das limitações.
 

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