Carlinhos de Jesus revela diagnóstico de bursite e fala sobre uso de muletas e cadeira de rodas

O bailarino e coreógrafo Carlinhos de Jesus chamou a atenção nas redes sociais após publicar imagens recentes em que aparece utilizando muletas e cadeira de rodas.

A movimentação gerou preocupação entre fãs e colegas, que passaram a questionar sobre seu estado de saúde.

Uma das mensagens veio de Babi Cruz, esposa do cantor Arlindo Cruz: "Irmão fiquei preocupada. O que houve?", escreveu.

Em resposta, Carlinhos decidiu compartilhar publicamente o diagnóstico que recebeu após enfrentar dores que dificultavam seus movimentos.

"Percebi que o quadril não é só para rebolar! Amigos e seguidores queridos, quero compartilhar com vocês o motivo pelo qual estou aparecendo por aí com cadeira de rodas ou muleta. Não se assustem! Está tudo sob controle — ou quase! Já há algum tempo venho sentindo dificuldades para andar, com dores que limitaram meus movimentos.Depois de exames e avaliações, recebi o diagnóstico de um quadro sério de bursite trocantérica bilateral, complicada com tendinite nos glúteos, também dos dois lados. Resultado: muita dor e mobilidade bastante comprometida", contou.

Apesar das limitações, o artista de 70 anos garantiu que está em tratamento e determinado a continuar se cuidando.

"A recuperação está sendo lenta, mas firme", disse. Segundo ele, o processo envolve sessões de fisioterapia, acupuntura, musculação e tratamentos intensivos para aliviar a dor.

"A cadeira de rodas e a muleta estão aqui para me poupar, não para me parar. Agradeço de coração todo o carinho e preocupação de vocês. Isso me dá ainda mais força para seguir em frente, com fé e leveza. Porque, como vocês sabem… O show tem que continuar! Com amor e gratidão, Carlinhos de Jesus", escreveu.

Recentemente, mesmo diante das dores, Carlinhos esteve presente no 42º Festival de Dança de Joinville, onde ministrou uma aula de samba e posou para fotos com fãs.

