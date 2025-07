A- A+

celebridades Carlinhos Maia admite que já traiu e foi perdoado por parceiro Influenciador digital falou sobre relacionamentos durante interação com seguidores nas redes sociais

O influenciador digital Carlinhos Maia, de 34 anos, revelou nas redes sociais, nesta quarta-feira (9), que já foi infiel em um relacionamento e que acabou sendo perdoado pela atitude. A declaração foi feita durante uma sessão de "caixinha de perguntas" e respostas com os seguidores do comediante no Instagram.

Ao ser questionado por um fã se perdoaria uma traição, Carlinhos ponderou que o contexto faz diferença na hora de decidir:

"Existem dois tipos de traição: a que você comete por maldade, para ferir o outro, e a que acontece por vaidade ou falta de controle. Dependendo do caso, sim, eu perdoaria. Até porque eu já fui perdoado", afirmou Carlinhos.

Carlinhos Maia é casado desde 2019 com o também influenciador Lucas Guimarães, de 31 anos. Os dois mantêm um relacionamento há cerca de 15 anos. O alagoano, no entanto, não especificou se o episódio de infidelidade mencionado no Instagram envolvia o atual marido.

Com frequência, o casal compartilha momentos da rotina a dois nas redes e, inclusive, já falou publicamente sobre desafios da relação e reconciliações ao longo dos anos juntos.

