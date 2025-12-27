A- A+

SAÚDE Brisadeiro: Carlinhos Maia conta que comeu brigadeiro de maconha; psiquiatras alertam para riscos Especialistas afirmam que ingerir produto é tão prejudicial, se não mais, quanto fumar

O influenciador digital Carlinhos Maia usou suas redes sociais para falar que ficou “muito louco” após comer dois pedaços de um brigadeiro feito com maconha, o chamado “brisadeiro”.

O caso aconteceu durante a festa de Natal de Virginia Fonseca. O tema era “Natal das Marias e do José", em referência aos filhos de Virginia com Zé Felipe: Maria Alice, 4, Maria Flor, 3, e José Leonardo, 1.

Inicialmente, Carlinhos disse que ganhou o doce na festa e que ele não sabia que tinha sido feito com maconha, mas depois disse que comeu o “brisadeiro” antes de ir à festa e sabendo que o doce tinha maconha.

"Eu sabia que tinha maconha no brigadeiro, eu comi porque eu quis. Comi dois pedacinhos e fiquei muito doido. Não foi na festa, não. Foi justamente no hotel, antes de eu sair. Eu já cheguei muito doido", disse.

Especialistas em saúde mental alertam que as balas de goma, chocolate e biscoitos de maconha são tão prejudiciais quanto a maconha fumada – se não mais.





Entrevistados pelo DailyMail, psiquiatras acusaram as empresas que produzem esses produtos de “enganar” os consumidores, fazendo-os “acreditar que estão seguros”. Isso porque muitos são apresentados em embalagens com cores vivas e em formato de ursinhos de pelúcia ou cobras de gelatina.

— Os alimentos são mais perigosos do que a maconha em alguns aspectos. Com os alimentos, demora um pouco mais para o THC (o componente psicoativo da cannabis) entrar na corrente sanguínea, em comparação com o pico rápido que você obtém ao fumar . A reação retardada – talvez duas a quatro horas depois de comer – significa que as pessoas muitas vezes acabam comendo muito mais porque pensam que nada está acontecendo — afirmou a Dra. Libby Stuyt, psiquiatra especializada em dependência química.

A maconha comestível é frequentemente comercializada como uma alternativa menos potente e “mais saudável” à inalação da droga. Mas os especialistas alertam que comê-la é mais prejudicial para a saúde mental. Os riscos incluem doenças mentais graves, como psicose súbita, esquizofrenia e depressão, de acordo com diversos estudos.

Os especialistas também afirmam que consumir maconha com alimentos gordurosos – incluindo chocolate e biscoitos – pode aumentar a potência do THC em quatro vezes. Isso porque a gordura ajuda o corpo a digerir a substância química.

Acredita-se que os riscos para a saúde mental se devam justamente pelo THC, presente na planta da maconha, que afeta substâncias químicas cerebrais e é responsável pelo “onda”. A substância estimula áreas do cérebro envolvidas com humor, atenção e memória – e desencadeia a liberação do hormônio do “prazer” dopamina.

