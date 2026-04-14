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MULTA Carlinhos Maia é multado em R$ 1 milhão por vídeo de aves silvestres comendo churrasco em Noronha Nas imagens, Carlinhos Maia participava de um passeio de barco quando amigos dele alimentaram aves marinhas da espécie "Fregata magnificens" com carne de churrasco

O influenciador digital Carlinhos Maia foi multado em R$ 1 milhão por divulgar imagens de animais silvestres em situação de abuso em Fernando de Noronha. A informação foi divulgada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) nessa segunda-feira (13), nas redes sociais.

De acordo com o Instituto, a infração foi identificada por meio de uma denúncia sobre um vídeo publicado nas redes sociais do influenciador, publicado no dia 4 de outubro de 2025.

Nas imagens, Carlinhos Maia participava de um passeio de barco quando amigos dele alimentaram aves marinhas da espécie "Fregata magnificens" com carne de churrasco.

"A prática de alimentar animais silvestres com itens que não fazem parte de sua dieta natural é considerada prejudicial, podendo causar danos à saúde dos indivíduos, alterar seus comportamentos naturais e impactar o equilíbrio ecológico", explicou o ICMBio.

Carlinhos Maia foi multado com base no Art. 90 do Decreto Federal n° 6.514/2008 por alimentar aves silvestres. Já a divulgação das imagens da irregularidade configura infração ambiental prevista no Art. 33 do mesmo decreto.

O influenciador foi notificado de maneira formal, por meio de ofício, sobre a autuação. O ICMBio também afirmou que enviou um prazo para "apresentação de defesa administrativa ou adesão a uma das soluções legalmente previstas para o encerramento do processo administrativo".

Carlinhos Maia é multado em R$ 1 milhão por vídeo de aves silvestres comendo churrasco em Noronha. - Foto: Instagram/Reprodução

Multa máxima

Segundo o ICMBIO, o valor da multa foi estabelecido "considerando a gravidade da infração, relevância ambiental da área protegida e a ampla disseminação do conteúdo nas redes sociais, com potencial de incentivar condutas inadequadas".

A multa de R$ 1 milhão é o valor máximo previsto para a infração. O ICMBio explicou que, na aplicação, o montante também foi considerado pela "capacidade econômica do autuado".

O processo foi comunicado ao Ministério Público Federal, que fica responsável por deliberar os processos na Justiça.

Carlinhos Maia se pronuncia

Por meio das redes sociais, Carlinhos Maia se pronunciou sobre o caso. Primeiro classificou o caso como "um dos maiores absurdos que já viu na vida". "É algo tão fora da realidade que eu e toda equipe estamos custando a acreditar que algo assim é real e não pegadinha", reiterou.

Carlinhos Maia se pronuncia após ser multado em R$ 1 milhão por vídeo de aves silvestres comendo churrasco em Noronha. - Foto: Instagram/Reprodução

Depois, em áudios, ele deu detalhes sobre sua versão. Ele descreveu que em um dos passeios, havia muitas aves em cima do barco em que estava, e que um de seus amigos "se empolgou" e alimentou uma das aves.

"Eu apenas filmei e esqueci completamente que era sujeito a multa alimentar aves. Tudo bem. O barqueiro logo em seguida explicou que não podíamos alimentar as aves, e eu imediatamente apaguei [o vídeo] dos stories. E pensei: se vier uma multa, vai ser para eles que alimentaram, no máximo de R$ 5 mil, que foi o que sempre vi para coisas do tipo", explicou o influenciador.

Carlinhos, no entanto, completa dizendo que acha um absurdo a cobrança de R$ 1 milhão por exploração da imagem do animal. Ele também afirma que a pessoa que de fato alimentou a ave foi multada em R$ 5 mil.

"É um negócio tão absurdo esse órgão estar fazendo isso, porque não é possível. Tanto é que processamos de volta. R$ 1 milhão porque eu filmei a gaivota. A gente vê vários casos de pessoas que nadam com tubarões, sai na televisão e são ovacionados. Eu apenas fiz um story. Tudo bem receber uma multa, é normal, fazem com todo mundo. Mas R$ 1 milhão, meu amigo? (...) Estou realmente chocado", falou.

Horas depois, o influenciador também ironizou a situação. "A luta agora é com as gaivotas", disse, aos risos.

"Como estão os problemas de vocês? As gaivotas de vocês? Mas não me contem não porque não quero saber nada de problema. Me contem só coisa boa. Se tiverem coisa boa para me contar, me contem, porque tá f***. Mas Deus proverá", completou.

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