Carlinhos Maia cita rumores sobre Eduarda Luvisneck como pivô de divórcio e rebate acusações

O influenciador digital Carlinhos Maia se pronunciou, pela primeira vez, após a separação de Lucas Guimarães, com quem vivia há 15 anos. O alagoano rebateu as acusações de que estaria usando o divórcio para projetar midiaticamente o reality show "Rancho do Maia", que ganhará uma nova edição a partir de 25 de agosto. E mais. Diante das especulações de que o pivô do divórcio teria sido a influenciadora digital Eduarda Luvisneck — por quem ele teria se apaixonado, segundo rumores —, o rapaz de 34 anos ressaltou que prefere não desmentir o fato, já que está com "zero paciência".

"Todo esse povo que não tem engajamento, acha que tudo é por engajamento Eu acho que eu não preciso provar que eu preciso de engajamento. Por isso eu estou deixando falar, arder... Estou com zero paciência de me pronunciar. Mas saibam que as pessoas também têm vida, nem tudo é sobre engajamento", afirmou o influenciador digital, por meio de vídeo nos Stories do Instagram.

Carlinhos negou veementemente que estaria "usando" a separação para se promover publicamente. "Acho engraçado que tudo pro povo é engajamento. 'Ele quer engajamento pro Rancho'… Gente, pra quem é influenciador há tanto tempo como eu, até hoje em dia me mantendo no topo com tantos conteúdos que eu faço aqui, a minha vida pessoal eu divido com vocês porque não tem como, tá dentro, e eu divido com as pessoas que me assistem", frisou.

Fato é que a separação de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães pegou de surpresa colegas famosos dos influenciadores digitais. Celebridades da internet, o alagoano e o tocantinense — que viviam juntos há 15 anos — usaram as redes sociais, no último sábado (26), para anunciar que seguirão "caminhos diferentes daqui para frente, como casal", como reforçado em publicação no Instagram. O fato gerou espanto entre quem convivia com ambos.

"Vão dormir que amanhã é outro dia", brincou o também influenciador digital Álvaro. "Apaga isso agora", ele acrescentou. "Não podem terminar não!! Amo vocês. Vão dormir que amanhã é outro dia", repetiu o influencer Caio Cerqueira. A fisiculturista e ex-BBB Gracyanne Barbosa também lamentou a notícia: "Amo vocês". "O importante é que os dois sejam felizes", escreveu a jornalista Rachel Sheherazade.

Segundo o texto compartilhado por Carlinhos Maia e Lucas Guimarães, a decisão não foi tomada recentemente. O casal havia anunciado uma separação em 2022, mas retomou o relacionamento poucos meses depois. Há alguns meses, eles novamente resolveram colocar um ponto final na relação. Mas esperaram até que revelassem o fato publicamente.

"Estamos finalizando este ciclo em paz, sem brigas e sem caos. Sendo maduros, e escrevendo juntos este texto para todos que nos amam e nos apoiam", diz o casal na publicação.

