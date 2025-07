A- A+

celebridades Carlinhos Maia manda recado para o ex Lucas Guimarães e faz live com mulher pivô da separação Influenciador digital diz que não se enquadra em rótulos ao detalhar orientação sexual: "Sempre fui muito livre. Não sou uma sigla"

O influenciador digital Carlinhos Maia usou as redes sociais, na noite da última terça-feira (29), para esclarecer os rumores acerca da separação de Lucas Guimarães, com quem vivia há 15 anos. Em transmissão ao vivo no TikTok, ele surgiu ao lado da jovem Eduarda Luvisneck, apontada como pivô de seu divórcio, e se abriu sobre a própria orientação sexual. Mais tarde, no Instagram, ele mandou um recado para o ex por meio dos Stories.

"Meu grande amor, amigo, filho da mãe. Estarei com você para sempre. Nossa conexão vai além de tudo", escreveu ele, por meio dos Stories, resgatando um vídeo ao lado do ex-marido no início do relacionamento de ambos. "Que você seja ainda mais próspero, respeitado e feliz. Sou seu fã. Estarei torcendo, como sempre", acrescentou.

Em outro vídeo, também publicado no Instagram, ele reclamou da quantidade de "fofocas" que passaram circular a respeito de sua vida pessoal. Em seguida, no entanto, o próprio alagoana estimulou o falatório ao surgir no TikTok ao lado do novo suposto affair, a influenciadora digital Eduarda Luvisneck.

Na ocasião, ele falou sobre sua orientação sexual. "Eu sou oito ou 80, quando gosto de alguém. Acabou. As pessoas ficam numa coisa muito doida nisso de 'gay' ou 'hétero', 'se traiu' ou 'não traiu'... Coisa chata. Nossa vibe bateu e pronto", afirmou ele, falando diretamente para Eduarda.

Depois, o influenciador digital brincou e afirmou que está devendo um jantar para ela. O jovem, então, acrescentou: "Você pensa em mim todo dia". "Você que pensa!", rebateu a influenciadora.

Na sequência, Carlinhos Maia voltou a abordar o fato de poder, sim, se relacionar com um mulher tendo vivido, antes, um casamento de 15 anos com um homem. "Sempre fui uma pessoa muito livre, tanto que aqui na internet eu fiz sucesso sendo eu, o que eu falo e penso. Tudo que sai da minha cabeça e coração eu falo, e já era. Antes, eu namorava mulheres. As pessoas se rotulam demais, igual isso de LGBTQIAP+. Eu não sou uma sigla. Sou uma pessoa! Eu sou o que me apaixona, eu vou para onde quero ir", frisou ele.

"As pessoas sempre me bateram muito por quererem que eu fosse a bandeira do LGBTQIAP+, mas minha sexualidade é um detalhe na minha vida. A minha existência é uma coisa muito maior do que você me enquadrar dentro de uma sigla. Se você quer ser uma sigla, problema seu", continuou ele. "Eu não tenho rótulos nenhum. Sempre querem nos rotular de tudo, e, no final, nos conhecem quem somos de verdade", finalizou.

