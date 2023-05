Carlinhos Maia revela que mãe foi escravizada: 'Apanhava por ser surda'

A- A+

O influenciador digital Carlinhos Maia contou, em entrevista, que sua mãe adotiva, Maria Maia, foi escravizada por uma família no Rio de Janeiro. O relato foi feito no momento em que ele relembra os percalços de sua vida humilde em Penedo, no interior de Alagoas, onde vivia e alcançou a fama.

“Minha vida sempre foi um caos. Eu, com três dias, minha mãe biológica já me colocou para a adoção. E eu fico na vida de uma mulher preta, com 42 anos, que veio escravizada de uma família do Rio de Janeiro, apanhava”, disse o influencer em entrevista no podcast do apresentador Celso Portiolli.

Ele contou o histórico familiar para contextualizar a realidade em que vivia, e cita a vila de casas onde morava com os pais. Ali, segundo Carlinhos, sua mãe chegou a ser agredida por conta da deficiência auditiva.

“[Minha mãe adotiva] Me pega para criar e eu vou morar numa vila que era um caos, onde os vizinhos se batem, onde minha mãe apanhava por ser surda e as pessoas saqueavam”, continua.

O influenciador também recorda o que sofreu durante a infância, e diz rebater quando ouve que deve “curar” a sua criança interior.

“Tive meus abusos, as pessoas me abusavam. Passei milhões de coisas. Não quero curar minha criança interior porque são minhas cicatrizes. Eu parabenizo ela e agradeço porque ela foi muito forte”, conta.

Na última semana, ele fez uma homenagem à Maria em seu perfil no Instagram. "A senhora é rica de coisas que o dinheiro jamais poderá comprar minha mãe. Minha força vem da senhora, eu te amo com toda a minha alma e meu coração, é tão bom te amar e te ver feliz. Minha Maria", escreveu.

Reencontro com a mãe biológica

Em 2019, Carlinhos Maia teve um reencontro com a mãe biológica, com quem tem uma relação conturbada, na cidade onde nasceu, aos 28 anos. Em agosto de 2018, ela veio a público dizer que estava passando por necessidades e que não tinha ajuda do filho biológico. Carlinhos ficou muito chateado, na ocasião, e até advogados foram acionados.

“Não estava conseguindo dormir nos últimos dias e disse a vocês que tinha uma missão. Voltava para minha casa tão bonita, mas sabia que estava faltando algo. Estou bem leve agora. O perdão sempre vence e eu perdoei”, disse ele, falando do encontro com a mãe biológica.

Na época, Carlinhos postou algumas fotos desse reencontro e escreveu:

"Gente fazia tempo que meu coração não estava em paz! Na verdade fazia 28 anos que eu precisava ter esse momento, fazia 28 anos que eu esperei pra trazer a senhora de volta pra minha vida. Você me deu à luz, depois tentou me encontrar e chamar minha atenção de maneira errada, me machucou muito, muito mesmo.

Porque eu só queria “filho eu te amo” mas entendo que precisamos passar por coisas ruins para entender o propósito de Deus em nossas vidas. Não sei se te amarei como amo minha Maria, mas sei que tentarei ter o mesmo respeito que tenho por minha mãezinha a qual você me entregou e sem ela hoje eu seria apenas metade. Você perdeu sua moradia, um pouco depois de eu construir a minha, e hoje volto pra te dizer que fique tranquila você terá sua casinha, pra poder chamar de sua, e o melhor com Deus lá dentro te esperando! Pronto mãe, fica tranquila, vou cuidar de você também agora. Brasil Obrigado!! Agora estou inteiro Ps: Não peçam sorrisos brilhantes, ainda é novo, ainda estou entendendo mas o primeiro passo foi dado!".

