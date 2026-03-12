A- A+

FAMOSOS Carlos Alberto de Nóbrega celebra 90 anos após internação O apresentador recebeu alta na última quarta-feira, 11, após passagem pelo Hospital Sírio Libanês, em São Paulo

Carlos Alberto de Nóbrega chega aos 90 anos nesta quinta-feira, 12, após susto causado por uma internação. O apresentador foi levado ao hospital após um quadro de pressão alta e na sequência, o diagnóstico de pneumonia.

O apresentador recebeu alta na última quarta-feira, 11, após passagem pelo Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Já em casa, Nóbrega cancelou a festa que celebraria suas nove décadas, para que pudesse descansar e se recuperar.

Mas a data não passou em branco. Renata de Nóbrega, esposa do apresentador, presenteou o parceiro com um café da manhã especial. O vídeo, publicado no Instagram, mostra a preparação para a ocasião, com mesa recheada de diferentes comidas.

Ao entrar no local, Nóbrega é recebido com um bolo decorado com velas que celebram sua nova idade.

"Meus 90 anos chegaram, e o nosso café da manhã foi mais que especial", escreveu o humorista na legenda da publicação. "Muito obrigado pelo carinho de vocês e por tudo até aqui. Não acredito que cheguei aos 90. Valeu, pessoal! Obrigado, minha família e a família SBT".

Internação

Na última terça-feira, 10, o humorista informou aos fãs de que estava internado desde o domingo, 8.

"Eu vim tratar de uma coisa e descobri outra: estou com uma pneumonia pequena", explicou o artista. "Certamente vou ficar aqui mais um dia ou dois. Graças a Deus estou bem. A pressão já está baixa, mas a preocupação é a pneumonia, por conta da minha idade."

