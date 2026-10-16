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HOSPITALIZADO Carlos Alberto de Nóbrega é internado para investigar possível infecção Aos 90 anos, apresentador está no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e aguarda resultados de exames

O apresentador e humorista Carlos Alberto de Nóbrega, 90 anos, está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para investigar uma possível infecção pelo vírus Coxsackie.



A informação foi divulgada nas redes sociais e confirmada pela assessoria do artista.

Segundo a publicação, Carlos Alberto vinha apresentando episódios de cansaço, fadiga e indisposição há alguns meses. Inicialmente, os sintomas foram associados ao envelhecimento e a condições de saúde preexistentes.



Diante da persistência do quadro, sua esposa, a médica Renata Nóbrega, decidiu investigar outras possíveis causas.

O apresentador está sendo acompanhado por especialistas em cardiologia e infectologia e aguarda os resultados de exames de imagem, avaliações cardíacas e testes sorológicos.



Ainda de acordo com informações divulgadas, exames laboratoriais e testes para diferentes agentes virais apresentaram resultados sugestivos de infecção por Coxsackie em ambos.

“O que mais me chamou a atenção foi perceber que sintomas que atribuíamos à idade poderiam ter outra explicação. O cansaço persistente não deve ser automaticamente considerado normal, especialmente quando representa uma mudança no padrão habitual da pessoa. Como médica e esposa, achei importante investigar”, afirmou Renata.

A médica também ressaltou que o objetivo de compartilhar a experiência é alertar para a importância de investigar sintomas persistentes e buscar orientação profissional.

“Nosso objetivo ao compartilhar essa experiência não é causar alarme, mas conscientizar. Algumas infecções virais passam despercebidas, e determinadas complicações exigem diagnóstico e acompanhamento oportunos. Não devemos banalizar sintomas persistentes e sempre temos que procurar um médico para esclarecer qualquer dúvida”, reforçou ela.

O que é o vírus Coxsackie?

O Coxsackie pertence ao grupo dos enterovírus e pode ser transmitido pelo contato com secreções respiratórias, superfícies contaminadas e pela via fecal-oral, quando partículas do vírus chegam à boca.

Embora seja frequentemente associado a infecções na infância, também pode afetar adultos. Os sintomas variam e podem incluir febre, mal-estar, dores musculares e cansaço.

Em alguns casos, a infecção pode provocar complicações, como miocardite, inflamação do músculo cardíaco, e pericardite, que afeta a membrana que envolve o coração. Mais raramente, também pode ocorrer comprometimento neurológico.

A confirmação do diagnóstico e a avaliação de possíveis complicações dependem dos resultados dos exames e do acompanhamento médico.

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