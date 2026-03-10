A- A+

Carlos Alberto de Nóbrega revela que está internado em um hospital em SP

O comediante Carlos Alberto de Nóbrega revelou nesta terça-feira, 10, que está internado no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Aos 89 anos, o humorista utilizou o seu perfil no Instagram para contar aos seu seguidores que está na unidade de terapia semi-intensiva desde o último domingo, 8.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Carlos Alberto aparece ao lado da esposa, a médica Renata de Nóbrega, tomando café da manhã no quarto do hospital. Ainda segundo o comediante, ele procurou atendimento médico por causa de um quadro de pressão alta.

"Eu vim tratar de uma coisa e descobri outra: estou com uma pneumonia pequena", revelou o apresentador do humorístico A Praça É Nossa. "Certamente vou ficar aqui mais um dia ou dois. Graças a Deus estou bem. A pressão já está baixa, mas a preocupação é a pneumonia, por conta da minha idade", comentou.

Em nota divulgada à imprensa, o SBT se pronunciou sobre a internação do comediante. "O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega deu entrada no hospital para uma avaliação médica. Durante os exames, foi identificado um início de pneumonia e ele já está em tratamento. Ele está bem", diz o comunicado da emissora.

O especial de 90 anos do apresentador, que estava programado para ir ao ar nesta quinta-feira, dia 12 de março, continua de pé.

