Carlos Alberto de Nóbrega recebe alta após internação por pneumonia em São Paulo

O apresentador e humorista Carlos Alberto de Nóbrega recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira 11, após permanecer internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A informação foi confirmada pelo Estadão.

Aos 89 anos, o artista havia revelado na terça-feira, 10, por meio das redes sociais, que estava na unidade de terapia semi-intensiva desde o último domingo, 8. Segundo ele, a internação ocorreu após procurar atendimento médico por causa de um quadro de pressão alta.

Diagnóstico de pneumonia

Durante a avaliação médica, os exames indicaram que o apresentador também estava com uma pneumonia considerada leve. Em um vídeo publicado no Instagram, Carlos Alberto apareceu no quarto do hospital ao lado da esposa, a médica Renata de Nóbrega, enquanto tomava café da manhã.

"Eu vim tratar de uma coisa e descobri outra: estou com uma pneumonia pequena", contou o humorista no vídeo.

Ele também tranquilizou os seguidores ao afirmar que estava bem e sendo acompanhado de perto pela equipe médica. "Graças a Deus estou bem. A pressão já está baixa, mas a preocupação é a pneumonia, por conta da minha idade", disse.

Especial de aniversário segue mantido

Apesar do susto com a internação, os compromissos profissionais do apresentador não devem sofrer alterações. O especial em comemoração aos 90 anos de Carlos Alberto de Nóbrega, previsto para ir ao ar nesta quinta-feira, 12 de março, está mantido.

Conhecido por comandar o humorístico A Praça é Nossa, ele segue como um dos nomes mais longevos da televisão no País.

