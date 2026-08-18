Carlos Cesare, intérprete de Pablo, do "Qual é a música?", morre aos 60 anos
Ator e palhaço assumiu o papel aos 20 anos, em 1986. De acordo com a equipe, Cesare morreu durante o sono
Carlos Cesare morreu aos 60 anos em São José dos Campos no último domingo (16). O ator e palhaço foi um dos intérpretes do personagem Pablo, do quadro "Qual é a música", exibido no Programa Silvio Santos. O corpo do artista foi velado na cidade do interior de São Paulo na última segunda-feira (17).
A causa da morte de Cesare foi informada em seu perfil oficial de trabalho, no Instagram. "Foram constatadas congestão e edemas pulmonares, e falência cardíaca, provavelmente durante o sono", legendou a equipe do artista, que agradeceu as homenagens.
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"O palhaço que fez tanta gente sorrir partiu. Pedimos orações neste momento", disse um dos familiares de Cesare na nota de falecimento.
Cesare assumiu o papel de Pablo, do "Qual é a música", em 1986, aos 20 anos. O ator permaneceu na atração comandada por Silvio Santos por quatro anos. Após deixar o quadro, ele dedicou à carreira como palhaço.