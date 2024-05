''Carlos e Lygia: A Poética de uma Museologia Afetiva'', inaugura nesta terça-feira (21), no MEPE

A- A+

Celebrando a carreira artística de duas figuras relevantes para a cultura brasileira no século XX, o Museu do Estado de Pernambuco (MEPE) abre suas portas para receber a exposição temporária, ''Carlos e Lygia: A Poética de uma Museologia Afetiva'', nesta terça-feira (21) para o público recifense. A mostra traça uma linha do tempo da vida e obra do pernambucano Carlos Estevão de Oliveira e sua filha, Lygia Estevão de Oliveira.

A exposição vai destacar a trajetória de Carlos Estevão no mundo das letras e das artes, como o seu trabalho na fotografia. Ele nasceu em Recife, em 1880, e se formou em Direito pela Faculdade de Direito do Recife, mas sua paixão pela poesia o levou a se tornar um dos pioneiros do movimento trovadoresco no Brasil, marcando assim seu nome na história literária do país.



Além de sua contribuição para a poesia brasileira, Carlos também desempenhou um papel crucial na preservação da cultura indígena e na divulgação da etnologia. Como diretor do Museu Paraense Emílio Goeldi, dedicou quase 15 anos de sua vida ao estudo e à proteção do patrimônio cultural brasileiro.



Sua coleção etnográfica e arqueológica, adquirida ao longo de décadas, tornou-se um tesouro nacional abrigado no MEPE como a Coleção Carlos Estevão de Oliveira, não só uma colaboração acadêmica, mas também uma amizade profunda enraizada no amor compartilhado pela cultura e pela história.

Além disso, a exposição apresenta uma rica seleção de artefatos, fotografias e documentos que ilustram as vidas e os trabalhos de Carlos e Lygia Estevão. Desde as primeiras cartas trocadas até as publicações póstumas, os visitantes terão a oportunidade de mergulhar na riqueza dessas narrativas e buscar a conexão íntima entre os indivíduos e suas obras.

Para complementar a exposição, uma série de eventos educacionais e culturais estão sendo realizados, incluindo oficinas, palestras e exibições especiais. Essas atividades não apenas enriquecem a experiência dos visitantes, mas também destacam a importância contínua do legado de Carlos e Lygia Estevão na construção da identidade cultural brasileira.

Com curadoria de Anaíra Mahin, cientista social, pesquisadora e poeta, e do antropólogo Renato Athias, coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Etnicidade (NEPE) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Para os curadores, a exposição "Carlos e Lygia: A Poética de uma Museologia Afetiva" é mais do que uma simples retrospectiva histórica. É um tributo emocionante a dois indivíduos cujo amor pela cultura e pelo conhecimento moldou o panorama cultural do Brasil e continua a inspirar gerações futuras.



Exposição ''Carlos e Lygia: A Poética de uma Museologia Afetiva''

Quando: Abertura no dia 21 de maio

Onde: Museu do Estado de Pernambuco (MEPE) - Avenida Rui Barbosa, 960, Graças

Ingresso à venda no local

Mais informações: @museudoestadope

