Cultura+ Carlos Lyra será velado no Memorial do Carmo Ícone da bossa nova morreu neste sábado, aos 90 anos

Morto na madrugada deste sábado (16), aos 90 anos, o cantor e compositor Carlos Lyra será velado neste domingo (17), das 10h às 14h, no Memorial do Carmo, no Caju. Ele será cremado às 14h, na capela Salão Celestial.

Ícone da bossa nova, Lyra é autor de composições como "Maria Ninguém" e "Lobo Bobo", que viraram clássicos em gravação de João Gilberto. Ele é autor de canções como "Coisa mais linda", "Minha namorada", "Primavera", "Sabe você", "Você e eu", todas consideradas clássicos da bossa nova.

