PATRIMÔNIO CULTURAL Carlos Sandroni é homenageado em evento que exalta a cultura popular nordestina "Salvaguarda do Patrimônio dos Detentores da Cultura Tradicional Nordestina" acontece nesta quinta (21), a partir das 14h, na Adufepe

O musicista, escritor, compositor, pesquisador e professor Carlos Sandroni, um dos maiores especialistas em etnomusicologia do País, será homenageado no evento “Salvaguarda do Patrimônio dos Detentores da Cultura Tradicional Nordestina”, que acontece das 14h às 17h desta quinta (21), no Auditório da Associação dos Docentes da Universidade Federal de Pernambuco (Adufepe), na Cidade Universitária

A iniciativa é uma realização coletiva de estudantes, mestres e pesquisadores, com o intuito de valorizar e reconhecer as conquistas que se deram no campo das políticas de patrimonialização da cultura popular, que têm Sandroni como figura fundamental nesse processo.

Marcarão presença no evento artistas, mestres da cultura popular – de folguedos como o cavalo-marinho, maracatus de baque solto e baque virado, bois – , professores universitários, pesquisadores, gestores e personalidades políticas.

Nomes como Isaar, Maciel Salú, Climério, Maciel Melo, Mestra Nicinha, Mestre Grimário, Pai Ivo de Xambá, Mestre Aguinaldo, Mestre Walter França, Mestre Fabinho, as vereadoras Cida Pedrosa e Jô Cavalcanti e a deputada estadual Dani Portela estão entre as presenças confirmadas nesta quinta.

Carlos Sandroni

Musicista, escritor, acadêmico, um dos maiores especialistas da área de etnomusicologia do País, é formado em Sociologia pela PUC-Rio (1981), mestre em Ciência Política pelo IUPERJ (1987) e doutor em Musicologia pela Universidade de Tours, França (1997).

Sandroni também atuou como Professor-visitante na Universidade do Texas, em Austin, e na Universidade de Indiana em Bloomington (EUA), e como pesquisador-visitante no Centro de Pesquisas em Etnomusicologia e na EHESS (Paris, França).

Carlos Sandroni tem uma fundamental importância no processo de reconhecimento de mestres e mestras e na patrimonialização da tradicional cultura nordestina. O professor foi um dos coordenadores dos inventários dos dossiês para registro do Samba de Roda do Recôncavo Baiano e das Matrizes Tradicionais do Forró.

Ele fundou a Associação Respeita Januário (ARJ), que de 2011 a 2021, produziu os dossiês que levaram ao reconhecimento, por parte do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), de bens culturais como o Cavalo-Marinho, a Ciranda, os Caboclinhos de Pernambuco e as Matrizes Tradicionais do Forró.

Atualmente, o dossiê do Reisado – já finalizado – aguarda oficialização, e estão em andamento os inventários das bandas de pífanos do Nordeste e de Minas Gerais, os circos de tradição familiar do Brasil e o Pastoril de Pernambuco.

Um dos mais destacados trabalhos de Sandroni foi a sua revisita ao acervo das Missões de Pesquisas Folclóricas de 1938, refazendo parte do trajeto feito por Mário de Andrade (PE e PB), que possibilitou a preservação, devolução e transmissão de registros da tradição oral nordestina (2003), dentre Zabumbeiros de Tacaratu e Reisados em Arcoverde e Pedra (2004).

Sua atuação na etnomusicologia, em Pernambuco e no Brasil, é pioneira: foi o fundador do Núcleo de Etnomusicologia da UFPE (1999) e do mestrado no Programa de Pós-graduação em Música da UFPE (2016), além de ser um dos fundadores e presidente da Associação Brasileira de Etnomusicologia - ABET (2002).

Sandroni é, também, professor titular de Etnomusicologia no Departamento de Música, no Centro de Artes e Comunicação (CAC) da UFPE, em Recife. Atualmente encontra-se em processo de redistribuição para a Escola Nacional de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro (2025).

SERVIÇO

Evento “Salvaguarda do Patrimônio dos Detentores da Cultura Tradicional Nordestina: uma homenagem ao Professor Carlos Sandroni”

Quando: Quinta-feira (21), das 14h às 17h

Onde: Adufepe - Avenida dos Economistas, s/n, Cidade Universitária - Recife-PE

Aberto ao público



