Música Carlos Santana adia shows após cair em casa e quebrar dedo da mão As novas datas ainda não foram anunciadas

Após cair e quebrar o dedo mindinho da mão esquerda em sua casa, no Havaí, o guitarrista Carlos Santana, de 77 anos, precisou adiar oito shows que aconteceriam entre 22 de janeiro e 2 de fevereiro em Las Vegas, nos Estados Unidos.



"Lamento informar que Carlos estava dando uma volta em sua casa de férias em Kauai quando sofreu uma queda forte e quebrou o dedo mindinho da mão esquerda. Ele teve de colocar pinos no dedo Infelizmente, ele não poderá tocar guitarra por aproximadamente seis semanas. Mas os médicos dizem que ele vai se recuperar totalmente", informou Michael Vrionis, agente do artista mexicano, em comunicado.

"Carlos está bem e ansioso para voltar ao palco em breve. Ele só precisa se curar. O [grupo] Santana lamenta profundamente esses adiamentos de suas próximas apresentações, mas acidentes acontecem, e sua saúde é nossa principal preocupação. Ele está ansioso para ver todos os seus fãs muito em breve", complementou



As novas datas da banda de hits como Smooth e Corazón Espinado ainda não foram anunciadas. Até o momento, as próximas apresentações estão agendadas para os meses de abril e maio.

