A- A+

MUNDO Carmen Miranda completaria 117 anos; museu em Portugal celebra legado da artista Nascida em Marco de Canaveses, a "Pequena Notável" foi homenageada em sua terra natal com programação musical e obra inédita inspirada em seus clássicos

Carmen Miranda completaria 117 anos nesta segunda-feira (9). A data marcou uma série de homenagens à artista no Museu Carmen Miranda, em Marco de Canaveses, no norte de Portugal, cidade onde ela nasceu em 1909. Embora tenha construído sua fama e carreira principalmente no Brasil, Carmen era portuguesa de nascimento e manteve vínculos simbólicos com o país que hoje preserva sua memória institucionalmente.

A celebração reuniu música, dança e formação artística dentro do museu dedicado à cantora. O programa incluiu uma apresentação do projeto Musicalidade, uma masterclasse de pandeiro e tamborim conduzida pelo músico João Correia e intervenções de dança orientadas por Gláudia Nunes, em atividades abertas ao público.

Obra inédita e preservação do legado

O ponto alto da cerimônia foi a apresentação da suíte Cadenciando, composta por João Correia. A obra propõe variações para clarinete, pandeiro e tamborim a partir de gravações emblemáticas de Carmen Miranda e foi oficialmente oferecida ao Município do Marco de Canaveses. A entrega simbólica foi feita à presidente da Câmara Municipal, Cristina Vieira, que acompanhou a programação no museu.





"

Segundo informações divulgadas pela autarquia, a iniciativa teve como objetivo reforçar o compromisso do município com a valorização do patrimônio cultural local e com a preservação da memória artística de Carmen Miranda. O museu abriga um acervo dedicado à trajetória pessoal e profissional da artista, conhecida mundialmente como a “Pequena Notável”.

Filha de portugueses, Maria do Carmo Miranda da Cunha construiu uma carreira singular que a projetou internacionalmente. Radicada no Brasil desde a infância, tornou-se uma das vozes mais populares do país nos anos 1930 antes de partir para os Estados Unidos.

Em Hollywood, fez história ao se tornar a primeira artista latino-americana a receber uma estrela na Calçada da Fama e a mulher mais bem paga do país na década de 1940, consolidando um legado marcado por figurinos exuberantes e performances vibrantes.

Carmen Miranda morreu em 5 de agosto de 1955, em Beverly Hills, aos 46 anos. Sete décadas depois, segue como um dos nomes mais reconhecidos da cultura popular do século XX, celebrada no Brasil, nos Estados Unidos e também em Portugal, país onde nasceu e onde sua memória permanece viva.

Veja também