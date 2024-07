A- A+

patrimônio Carmen Miranda: telhado de casa onde cantora morou no Rio desaba pela 2ª vez O imóvel, situado na Travessa do Comércio, número 13, é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan)

Parte do telhado da casa onde morou a cantora Carmen Miranda no Centro do Rio de Janeiro desabou pela segunda vez. O imóvel é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). A informação foi confirmada pelo Iphan ao Estadão na terça-feira, 16. Segundo o Instituto, não houve vítimas.

Esta é a segunda vez neste ano que o telhado do casarão situado na Travessa do Comércio, número 13, desaba. Houve outro incidente em junho deste ano e, no início deste mês, o Iphan notificou o atual proprietário.

O Instituto exigia que fossem feitas as reparações necessárias para sanar os riscos estruturais do imóvel. O prazo para que o detentor apresente defesa ou assine um Termo de Compromisso para assumir a responsabilidade pelos danos é de 15 dias. Como o período ainda não se encerrou, o Iphan não pode notificá-lo pela segunda vez.

Caso o detentor do casarão não se apresente, o órgão afirmou que ele terá de arcar com uma multa de 50% sobre o valor total das reparações de todos os danos identificados. À época do primeiro desabamento, o Instituto Rio Patrimônio da Humanidade (IRPH) também foi informado sobre o ocorrido, já que a casa fica localizada em uma Área de Proteção do Ambiente Cultural (APAC).

"O Instituto enfatiza que a conservação dos bens tombados é de responsabilidade de seus proprietários. Cabe ao detentor do prédio fazer as propostas de restauração, que precisam ser analisadas e aprovadas pela equipe técnica da autarquia. Dentro de suas competências, o Iphan realiza medidas de orientação aos proprietários e vistorias constantes nos edifícios tombados, para evitar ações que possam descaracterizar as edificações, bem como verificar o estado de conservação dos imóveis", informou o Iphan.

