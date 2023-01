A- A+

TELEVISÃO Carmen Virginia estreia "Uma Senhora Panela", no GNT, hoje A chef pernambucana Carmen Virginia estreia hoje no GNT como apresentadora do programa "Uma Senhora Panela", em que recebe convidados famosos e cozinha receitas numa panela de barro

Conhecida por exercitar uma cozinha potente ligada à sua ancestralidade, Carmen Virginia também virou presença constante em alguns dos principais programas de entretenimento gastronômico do Brasil. Para além dos estúdios, Dona Carmen, como é mais conhecida pelos pernambucanos, também está à frente do restaurante Altar, no bairro de Santo Amaro, região Central do Recife, onde é possível compreender a essência do seu trabalho - fortemente ligado à cultura afro, ao universo dos orixás e seus ritos. Em tempos em que rede social é 'rei', Carmen também se mostra uma exímia influenciadora.



Parece ser a receita 'de bolo' ideal para que o dia de hoje chegasse na hora certa, digamos assim. Após várias participações no entretenimento, a chef estreia um programa todo seu, logo mais às 21h30 no GNT. É o "Uma Senhora Panela", idealizado pela própria Carmen e todo gravado em Pernambuco, especificamente em Olinda, dirigido pela cineasta Dea Ferraz, com coprodução do canal com a Casinha Produções - empresa local especializada em audiovisual.



Onde, como e quando?

De hoje a 3 de fevereiro, serão exibidos 10 episódios - são exibidos dois a cada sexta - em que a anfitriã bate um papo em que a descontração é o tempero principal, com vários convidados da música e artes em geral, como Luísa Sonza, Preta Gil, Nega do Babado e Doralyce, Lia de Itamaracá e Nara Couto, Luísa Sonza, Zezé Motta, Zé Ricardo, Larissa Luz, Almério e Martins, Criolo e Mariene de Castro. Enquanto conversam sobre a vida, amores e sonhos, Dona Carmen cozinha em uma panela de barro.

Sim, em uma única panela serão preparados moqueca, baião de dois, vatapá de peixe, cascona de aratu, arroz de chambaril, caruru de rabada, cozido pernambucano, entre outras receitas opulentas. O primeiro EP traz Preta Gil como convidada. E enquanto a artista aprende a cozinhar arroz de polvo, a dupla fala de família, casamento e amizade, além de informações e curiosidades sobre a história dos ingredientes. Confira umbate papo exclusivo com a apresentadora:

De quem foi a iniciativa de filmar o programa em Pernambuco? Sua ou do GNT?



Todo o projeto foi pensado por mim e amadurecido junto ao Lázaro Ramos, há pelo menos 3 anos, ele me deu uns toques de como poderia ser! A casa, visão do mar, receber convidados, ter música… O GNT adorou a ideia porque disse que seria incrível ter uma produção fora dos eixos Rio/São Paulo. Então, eu convidei o pessoal da Casinha Produções para fazer o projeto.

Por que cozinhar tudo numa panela de barro?



Eu queria falar sobre ancestralidade, eu queria falar sobre técnicas primitivas, queria mostrar que não é tão difícil assim cozinhar em uma única panela! Cheguei a pensar no ferro, tão importante também, mas foi conhecer Dona Terezinha lá do Alto do Moura, vê-la e eu entendi que eu mesma poderia moldar a minha panela, que não há mais força da ancestralidade do que essa!

Fale sobre a escolha dos convidados.



Os convidados partiram de pessoas que eu gosto, e da indicação de Zé Ricardo (diretor musical). Por também já me conhecer, indicou pessoas que topariam vir ao Recife, passar um dia, num clima incrível, conversar, comer, falar sobre tudo.

Qual a narrativa das conversas com os convidados?



Conversamos sobre tudo, sobre amor, sobre careira, sobre família, casamento, sobre sonhos, sobre a vida na infância, sobre memórias.

Como é ser protagonista de um programa de entretenimento gastronômico, que é, certamente, um passo acima da atuação de jurada, que você já ocupou?



Eu estou vivendo o melhor momento da minha vida! Estou feliz porque estou entregando ao Brasil um programa onde a maioria vai se sentir representada, onde eles vão saber que foi pensado pra eles mesmo e não pra uma parcela mínima de pessoas.

Apesar da intimidade com as câmeras e estúdios em outros programas, quais foram os desafios e descobertas desta vez?



Acho que ter mais responsabilidade com as pessoas, com o horário, com os artistas serem bem recebidos, se sentirem em casa e de dar conta de fazer um programa com qualidade pro GNT, porque eles acreditaram no projeto, né? Tiveram confiança e respeito em só receber o resultado! Então, o desafio foi cuidar para que tudo saísse perfeito, pois ninguém tinha experiência em programa de gastronomia. Tive cuidado com o prato, a panela, um livro do cenário, a câmera pra passear nos ingredientes. De certa forma, nesse projeto, eu fiz um pouco de cada coisa, aprendi muito também porque estive do lado dos melhores profissionais, alguns escolhidos a dedo por excelência e por energia!

SERVIÇO

“Uma Senhora Panela” estreia hoje, com exibições às sextas, em episódios duplos, às 21h30 e às 22h, no GNT

