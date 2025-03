A- A+

Famosos Carmo Dalla Vecchia cria canal exclusivo: "Quem espera ver meu pinto, vai se frustrar", brinca 'Close Friends' do ator terá making of, dieta, esmaltes, bastidores de teatro, coleção de meias... "E biscoitos nada mais ousados dos que eu já posto no meu feed. Mas ali posso ser menos careta', afirma

Carmo Dalla Vecchia acaba de criar um canal exclusivo para seus seguidores. Quem assinar, pagará R$ 21,50 por mês ou R$ 60 no plano trimestral para acessar o conteúdo do grupo batizado de "Close friends".

O ator de 53 anos, que é casado com o novelista João Emanuel Carneiro, com quem tem um filho, Pedro, anunciou assim a iniciativa nas redes sociais: "Close friends - melhores amigos do viado da família brasileira. Material exclusivo e alguns biscoitos. Aproveitem bastante. Beijo grande do viado Carmo".





Mas ele vai logo avisando:

- Quem espera ver meu pinto vai se frustrar (risos). Vou compartilhar meu dia a dia, makings of, dieta, esmaltes, meu bigode azul, bastidores de teatro, minha coleção de meias, meus pensamentos quando estou andando por aí, biscoitos nada mais ousados dos que eu já posto no meu próprio feed ou que costumam aparecer no carnaval - diz.

Há pouco mais de um ano, Carmo já vem compartilhando em seus perfis nas redes sociais conteúdos mais ousados e divertidos de sua intimidade cotidiana. Há duas semanas, o ator postou uma foto nu tomando banho no quintal.

- Aproveitaram porque paguei bundinha no meu feed para dizerem por aí que é canal de conteúdo adulto. Cada um fala o que quer.

Ele conta que a iniciativa atende ao pedido de fãs e diz que queria ter o controle de um material privado para assinantes.

- Posso ser menos careta. Se bem que já não sou nada careta no meu próprio feed...

Veja também